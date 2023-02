Amici 22 gara ballo: Maddalena Svevi prima, Emanuel Lo assente/ La classifica

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi é prima nella classifica della gara classica di ballo e…

Si fa agguerrita la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la rinnovata gara di ballo che vede, a sorpresa, primeggiare Maddalena Svevi. Ebbene sì, dopo la messa in discussione subita dall’insegnante Emanuel Lo, che si é detto incerto di confermarla al serale del talent, la bionda ballerina sbaraglia la concorrenza della classe ballo ad Amici 22. E così facendo si aggiudica la maglia dorata di accesso al serale. Così come Amici news e Superguida TV anticipano della consuetudinaria gara di ballo disputata alla nuova puntata domenicale, la cui messa in onda é prevista per il 19 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Giudice della consuetudinaria gara di ballo é l’ospite in studio ad Amici 22, Eleonora Abbagnato, che al termine delle varie esibizioni coreografiche dei competitor stila una classifica con Maddalena in pole. Come si rileva nell’ordine di arrivo, di seguito:

–Maddalena Svevi prima: va al Serale. Anche per lei arriva il momento della maglia color oro. Balla sulle note di How do you sleep, Flashdance e Ok respira.

-Samuele Segreto secondo

-Gianmarco Petrelli terzo

-Megan Ria quarta: per Eleonora Abbagnato la sua é una buona prova e le piace nonostante il confronto inevitabile al paso doble con la professionista Giulia Stabile.

-Alessio Cavaliere quinto, ma é primo nella classifica generale di ballo (che accoglie anche la classifica della gara di ballo classica)

-Mattia Zenzola sesto

– Benedetta Vari settimo

–Paky ottavo

Alla prima classificata del circuito ballo stabilitasi alla gara classica tra i ballerini Maddalena Svevi, Emanuel Lo, grande assente in studio, consegna la maglia dorata.

Paky é il nuovo eliminato ad Amici 22?

L’insegnante di ballo cede simbolicamente il conferimento alla pupilla nominandola una concorrente ufficiale alla fase serale di Amici 22, in una videoconferenza registrata da remoto. Questo perché il prof.re é in malattia. Per l’ultimo classificato, Paky, invece, si compromette ulteriormente il percorso di studio della danza intrapreso al talent show. Questo, dal momento che le ultime posizioni da classifica si rivelano spesso degli indicatori che gli insegnanti della scuola dispongono per la messa a rischio sostituzione o eliminazione degli allievi, ad Amici 22.

Che Paky possa, quindi, rivelarsi il nuovo eliminato ad Amici 22?











