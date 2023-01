Amici 22, gara canto: Aaron Cenere supera Angelina Mango/ Va al serale?

Amici 22 di Maria De Filippi, la gara canto delle cover é vinta da Aaron Cenere

Manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e intanto Aaron Cenere si prende la rivincita, battendo Angelina Mango. Ad oggi non ha mai nascosto il suo perfezionismo, l’ambizione di fare sempre di più e meglio di chiunque altro, in primis nel campo della musica, che resta il suo amore Universale, il titolo del primo inedito lanciato ad Amici 22. E intanto, dopo aver ammesso di soffrire all’idea di classificarsi, da un po’ di tempo, alle spalle della new entry nella celebre scuola, Angelina Mango, Aaron Cenere riconquista la vetta tanto voluta. Il riferimento é alla prima posizione che Aaron Cenere ottiene alla gara di canto domenicale del talent, aggiornatasi alla nuova puntata di Amici 22, registrata il 19 gennaio e in onda alle 14:00 domenica 22 gennaio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Stando alle annesse anticipazioni TV riprese online da Superguida TV e Amici news, in puntata Aaron Cenere sbaraglia letteralmente la concorrenza della classe canto. Dopo il rilascio del secondo inedito destinato ad imporsi come una “bop”, Baciami e ballami, Aaron conquista il pieno consenso di Gerry Scotti, ospite in studio in qualità di giudice della gara di canto, che chiama i concorrenti di Amici 22 a darsi battaglia nelle cover. Aaron conquista Scotti eseguendo una cover sulle note di Iris. Si impone come primo classificato e, dal momento che la gara canto ora si configura per la selezione dei talenti da ammettere alla fase serale di Amici 22, prevista per la prima serata di Canale 5 nella primavera 2023, Aaron può esibirsi per l’ambita maglia dorata. Schiera la cover di Purple Rain, sulle note di Prince. Ora é l’insegnante di canto Rudy Zerbi a stabilire il suo destino. Aaron é al serale?

Aaron Cenere batte Angelina Mango, ma non é promosso al serale di Amici 22

“Rudy Zerbi gli ha detto che sta vedendo una risalita, dopo il momento di down, e vuole continuare a vederla, per questo per ora non gli dà la maglia”, riprendono le anticipazioni TV di Amici 22. Insomma il diretto rivale di Angelina Mango, Aaron Cenere, non é promosso al serale di Amici 22.

Ma come si classificano, alla rinnovata gara canto, gli altri talenti cantanti di Amici 22? Al secondo posto habemus la figlia d’arte di Mango e Laura Valente, Angelina Mango, che canta “Eye in the sky”. Terzo Cricca, che canta Spaccacuore. Quarta Federica Andreani, che esegue Chiamami ancora amore. A seguire, quinto, la new entry Jore, che canta Mi fido di te. Sesto NDG, che canta “Get Lucky”. Settimo Wax, che canta “Vengo anch’ io”, in un ex aequo con Niveo che esegue la cover di 7000 caffè. Ottavo Piccolo G, con “Fuori dal tunnel”.

