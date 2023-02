Amici 22 gara canto, primeggia Wax: concorrente al serale?/ La classifica

Amici 22 di Maria De Filippi: Wax si classifica primo al termine della gara cover, ma non nella classifica generale di canto

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la rinnovata gara di canto cover che vede Wax scalzare dalla pole position in classifica Angelina Mango, eterna prima. Il superamento si registra alla nuova puntata di Amici 22, la cui messa in onda é prevista per il 19 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Relativamente alle annesse anticipazioni TV, intanto, si rileva che alla gara di canto cover presenziano gli ospiti in studio e nel ruolo di giudice, Mr. Rain che inoltre presenta il singolo lanciato a Sanremo 2023, Supereroi, poi Sangiovanni e Beppe Vessicchio.

E la classifica stilata dal corpo giudice rispetto alla gara di canto cover vede Wax primeggiare sul primo podio, seguito da Angelina Mango seconda e il terzo classificato Aaaron Cenere. Tuttavia é Angelina Mango a risultare prima nella classifica generale del circuito canto, che tra le altre include anche la classifica della gara cover. Ultimo al termine della gara cover é Piccolo G, che ancora una volta si direbbe così a rischio eliminazione dal talent show di Canale 5.

La classifica di canto, al termine della gara cover

E l’ordine di arrivo, al termine della gara cover che chiama i cantanti in corsa ad Amici 22 ad eseguire la cover di una canzone originale, é il seguente come fornito dalle anticipazioni TV fornite da Superguida TV e Amici news:

-WAX primo: canta Propaganda di Fabri Fibra, ma non ottiene la maglia per il Serale, evidentemente l’insegnante di canto Arisa non intende conferirgliela, e canta il suo inedito Ballerine e Guantoni;

Angelina Mango seconda: ottiene la maglia del Serale, perché risulta prima nella classifica generale di canto. Per festeggiare i 2 milioni di stream raggiunti con il primo inedito rilasciato su Spotify Italia, canta Voglia di vivere.

-Aaron Cenere terzo.

-Federica Andreani quarta esegue un compito voluto dall’insegnante di canto avverso Rudy Zerbi e lo supera

-Cricca quinto: canta Cambiare di Alex Baroni

-NDG sesto: canta Voce

-Mezkal settimo: canta Quanto ti vorrei di Chiello

-Niveo ottavo

-PICCOLO G nono: cantato Baby Capitolo XI di Irama

