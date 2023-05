Amici 22, gara cover: chi é il vincitore?/ Wax sorprende: la classifica

Amici 22 di Maria De Filippi, al via la gara cover sulle note di Lucio Battisti: il sentiment web

Mentre si avvicina la puntata della semifinale di Amici 22, é tempo di una nuova gara cover, che ha il via con Wax, tra le performance in corsa. La nuova gara nella gara del circuito canto in corsa per un posto alla finale di Amici 22, chiama i talenti cantautori competitor ad esibirsi in una cover sulle note di Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi di Lucio Battisti, uno dei cantautori che hanno segnato la storia della musica e il cantautorato made in Italy.

La gara cover e gli annessi risultati sono uno tra i criteri di valutazione sulla base dei quali verrà rilasciato il conferimento del premio Radio, previsto tra gli altri riconoscimenti di merito al talento alla finale di Amici 22.

Quando ormai manca sempre meno alla puntata finale, prevista per il prossimo 14 maggio 2023, nel daytime in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, le esibizioni della gara cover hanno il via con Wax, dividendo l’opinione dei telespettatori attivi nel web tra le reaction a caldo più disparate.

Wax conquista il web, sbaragliando la concorrenza della classe canto

Il cantautore e allievo di Arisa sorprende, battendo l’eterna “prima della classe canto”, Angelina Mango, relativamente al volume di like che le varie esibizioni in corsa ottengono alla gara cover. Nell’ordine di gradimento del web che si rileva alle ore 16:44 del 5 maggio 2023, nel dettaglio, il sentiment online degli utenti all’attivo sulla pagina Instagram di Amici premia Wax come il primo classificato con oltre 4mila mi piace, complice una chioma di capelli rossa sorprendentemente riccia. A seguire, la figlia d’arte Angelina Mango é la seconda classificata, con oltre 3.400 mi piace. Terzo podio per Aaron Cenere, che raggiunge il bronzo con oltre 2.200 mi piace.

Per i cantanti è arrivato il momento di mettersi alla prova nella gara cover giudicata dalle radio e Wax è il primo ad interpretare "Io vorrei, non vorrei ma se vuoi "! #Amici22 pic.twitter.com/LNTtNP9s1z — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 5, 2023



Tuttavia, la classifica stilata dalle giudici, radio, ad Amici 22 vede Wax ultimo classificato. “Capita, fa niente”, é la reaction dell’allievo di Arisa. Secondo classificato é Aaron Cenere: “Porca vacca!”. Medaglia d’oro per la prima classificata, Angelina Mango, nella classifica ufficiale stilata dalle radio a fronte della gara cover: “Mi stupisce più delle altre volte, non ero sicura di questo lavoro”, é la reazione sorpresa della figlia d’arte, che ancora una volta fa breccia nelle radio.

