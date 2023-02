Amici 22, gara creatività di canto: chi é il vincitore?/Cricca spiazza: la classifica

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca vince la gara di creatività

Cricca sbaraglia la concorrenza della classe canto in corsa ad Amici 22 di Maria De Filippi e l’occasione é la gara creatività. Così come emerge al rinnovato daytime del talent show , datato 17 febbraio 2023, Cricca si posiziona al primo posto nella classifica che si delinea al temine della nuova gara di creatività apertasi tra i cantanti concorrenti nel circuito canto in corsa. Questo, quando si é nel vivo della selezione dei talenti per un posto alla fase serale del talent show di Canale 5, presumibilmente in partenza nella primavera 2023.

Gianni Morandi, Lorella Cuccarini 'troppo hot'/ "Mi ha fatto effetto" (Sanremo 2023)

La gara a prova di creatività, dal tema “canto perché…”, chiama i cantanti a sfidarsi nella realizzazione di un videoclip da condividere sulla popolare piattaforma social TikTok. Questo, per la decretazione del video vincitore, con il maggior numero di views. La gara parte con Aaron Cenere che monta un video in cui abbraccia le sue paure, imparando ad amarle.

Silvio Testi: chi è, marito di Lorella Cuccarini/ Negli anni 80 scoprì Heather Parisi

Piccolo G mostra il lato recondito dietro la scelta di molti di lavorare da artisti: “fama, soldi e follower!”. Wax sceglie di improvvisare il suo video in strada, perché questa é la cosa “che più ci accomuna” ed é una creazione improvvisata, dal momento che tutto gli viene in modo naturale. Angelina Mango, figlia d’arte del compianto Pino Mango e Laura Valente, fa sapere che canta perché la musica la proietta proprio dove vorrebbe essere con l’immaginazione. Federica Andreani vede nel canto la più alta forma di espressione: “così riesco anche a dire ‘ti voglio bene'”. Mezkal intende fare luce sulla parte più leggera di sé. Niveo monta un video no-sense, nascondendo quindi il motivo che lo spingerebbe a cantare, e la sua é la strategia volta ad accalappiarsi il maggior numero di views: “gli utenti vorranno rivedere più volte il video, per capirne il senso…”. NDG fa sapere che fa musica e scrive perché é così che trova il suo posto nel mondo. E Cricca spiazza tutti, improvvisandosi come un ballerino su TikTok, ispirato dalla fidanzata ballerina Isobel Fetiye Kinnear: “canto perché… sono stato respinto nel ballo”.

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio Capitta/ Chi sono i figli di Lorella Cuccarini

La classifica della gara creatività vede Mezkal ultimo

Ed é proprio l’allievo di Lorella Cuccarini,

Per i cantanti è arrivato il momento di scoprire la classifica della gara creatività canto! Cosa ne pensate? #Amici22 pic.twitter.com/pI5qFAb5au — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 17, 2023

Cricca, sulla base del computo di visualizzazioni registratesi al termine della gara creatività su TikTok, ad aggiudicarsi la prima posizione. Il vincitore quindi registra 443.4K views. Secondo Wax con 294.3K. Terzo podio per Angelina Mango con 247.2K. Ultima posizione per la new entry nel circuito canto di Amici 22, Mezkal, che registra 91.8K.

Benvenuti in una nuovissima puntata di #WITTYINBOX con gli allievi di #Amici22… Curiosi di scoprire tutte le loro risposte alle vostre domande? Per il video completo cliccate QUI 📥🤩➡ https://t.co/llSOPh3f7k — Witty TV (@WittyTV) February 17, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA