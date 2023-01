Amici 22, gara inediti: Aaron Cenere schiera Baciami e ballami/ “Io playboy ma lei..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere presenta il nuovo inedito alla gara inediti

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la gara inediti che tra gli altri concorrenti vede Aaron Cenere schierare Baciami e ballami. Il cantautore pop-rock dalle influenze urban, i lunghi capelli biondi e gli occhi blu ghiaccio canta il secondo inedito lanciato nella scuola. Come emerge nel rinnovato daytime di Canale 5 datato 23 gennaio 2023 per la gara inediti che chiama i concorrenti a sfidarsi a suon di un’esibizione promozionale della loro musica lanciata al talent.

Reduce dal primo posto conseguito nella classifica stilata da Gerry Scotti al termine della rinnovata gara di canto della puntata domenicale, targata Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron oltre a cantare il pezzo inedito ne svela anche il retroscena della nascita e il senso artistico.

Aaron Cenere svela il significato di Baciami e ballami

“Questo pezzo é particolare – fa sapere il cantautore e allievo di Rudy Zerbi in corsa ad Amici 22, incalzato dalla conduttrice Maria De Filippi sulla nascita del nuovo brano-,sono un mega playboy… E tutte le paure, le insicurezze mi vengono addosso …”. Poi, la rivelazione del bello e dannato di Amici 22 prosegue, così, sulla sua creatura musicale: “…e l’unica donna di cui sono innamorato faccio fatica farla innamorare…”. Ma chi é la fortunata di cui si decanta stregato, Aaron? Così come rivelato dal diretto interessato, si tratta della vita. L’unica ragione per cui valga la pena non risparmiarsi mai, neanche nel mezzo dei problemi e quando ci si sente giù di corda e le cose sembrano suonare male o distorte. Vale la pena continuare e riprovare, anche perché prima o poi si trova il giusto accordo, tra le note, nella vita.

Nel frattempo, si infiamma il caso “noce moscata” con una nuova teoria web, secondo cui il fratello di Wax, il più discusso tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, Pietro, potrebbe candidarsi ad un banco di canto al talent show di Canale 5.

