Amici 22, gara inediti: Cricca batte Angelina Mango con Se mi guardi così/ Classifica

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca é primo classificato alla gara inediti

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con i risultati della gara inediti, che vedono Cricca sbaragliare la concorrenza della classe canto. Così come si rileva dal daytime del talent in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 24 gennaio 2023. I risultati del televoto aperto ai telespettatori per le votazioni e la decretazione del miglior inedito -tra i brani candidati al titolo della gara inediti– danno per primo in classifica Cricca. Il cantautore e allievo di Lorella Cuccarini, nella scuola più amata dagli italiani, batte cosí l’eterna “prima della classe canto”, Angelina Mango.

Cricca batte tutti, secondo il televoto del pubblico

Nell’ordine di arrivo dei concorrenti di Amici 22, secondo la classifica-canto stilatasi sulla base del televoto, troviamo quindi seconda classificata Angelina Mango. Terza posizione per Aaron Cenere, quarto Wax, quinto Piccolo G. A seguire quinto Jore, sesta Federica Andreani, settimo Niveo e ottavo e ultimo NDG. Una classifica del tutto inaspettata per molti, in primis per lo stesso primo classificato Cricca, che mai si sarebbe immaginato di battere Angelina Mango, la quale é solita giungere prima classificata ad Amici 22.

Tra lo stupore della classe dei cantanti in corsa al circuito canto del talent, Cricca infatti esclama: “Grazie Angelina, mi hai lasciato la prima posizione… io mi aspettavo la terza posizione visto che il singolo di Angi sta andando fortissimo”.

GARA INEDITI: ecco la classifica data dai risultati del televoto! Cosa ne pensate? #Amici22 pic.twitter.com/vMqgICBEnb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2023



Nel frattempo, i risultati della gara inediti indetta tra i cantanti concorrenti indicherebbe a rischio eliminazione NDG. Quest’ultimo é reduce dalla sospensione in giudizio subita per effetto del Capodanno choc di cui é risultato responsabile, a detta della produzione del talent. E ora la sua ultima posizione in classifica potrebbe giocare il ruolo di indicatore per una sua messa a rischio eliminazione da parte del corpo docente, ovvero i professori di canto. Questo, per la selezione dei concorrenti da promuovere alla fase serale di Amici 22.

