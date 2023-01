Amici 22, gara inediti: Cricca schiera Se mi guardi così/ “É nata d’estate..”

Amici 22 di Maria De Filippi apre una gara inediti, con Cricca re-entry

Rientrato ad Amici 22 di Maria De Filippi come concorrente, Cricca schiera Se mi guardi così alla nuova gara inediti. Così come si rileva al rinnovato daytime di Amici 22, in onda il 23 gennaio 2023 su Canale 5, al talent show di Maria De Filippi si apre una nuova sfida tra i concorrenti cantanti in corsa per il montepremi del serale. La gara inediti chiama i protagonisti del circuito canto a sfidarsi a suon di note dei loro inediti, per mezzo di una esibizione ciascuno. 9 sono in tutto i competitor e Cricca, rientrato come concorrente ad Amici 22, schiera in nuovo insisto lanciato al talent Se mi guardi così. Una ballad romantica su.una storia d’amore che nasce per caso, forse, e anche in termini volgari, ma che poi si evolve in una grande storia.

Amici 22, gara inediti: vince la re-entry Cricca/ Premio: Se mi guardi diventa video

“Sono molto contento di essere tornato in generale -dichiara Cricca, incalzato da Maria De Filippi sull’inedito schierato alla nuova gara inediti di Amici 22 di Maria De Filippi- é il pezzo con cui sono entrato qui -. racconta una storia d’amore che come nata una cosa volgare diventa romantica”.

Amici 22, Cricca lascia la fidanzata prima della re-entry/ "Forzare le cose non ha.."

Cricca concorre con Se mi guardi così

La ballad romantica ed emotiva, che é stata rilasciata su tutte le piattaforme musicali nasce un modo spontaneo, così come fa sapere lo stesso cantautore e allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 22 di Maria De Filippi: é nato un giorno di estate… in studio …naturale..”, aggiunge quindi nella sua rivelazione la giovane promessa della musica italiana.

Nel frattempo, si infiamma il caso “noce moscata” con una nuova teoria web, secondo cui il fratello di Wax, il più discusso tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, Pietro, potrebbe candidarsi ad un banco di canto al talent show di Canale 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA