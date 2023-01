Amici 22, gara inediti: dopo Cricca, vince Wax/ Esce il video di Ballerine e guantoni

Amici 22 di Maria De Filippi, al via la nuova gara inediti per il rilascio del video musicale: Wax é il vincitore!

Dopo Cricca, é la volta di Wax ad aggiudicarsi il titolo di miglior inedito, alla seconda gara inediti indetta ad Amici 22 di Maria De Filippi. In palio, per il vincitore del contest aperto ai cantanti concorrenti di Amici, vi é la chance della realizzazione e il rilascio di un nuovo videoclip musicale in collaborazione con un noto e stimato producer. Così come rivelano gli spoiler TV, relativi alla nuova puntata domenicale del talent datata 29 gennaio 2023 su Canale 5, ripresi online da Amici news e Superguida TV.

Amici 22, gara inediti di Radio Mediaset: chi é il vincitore?/ Tra Federica, Wax...

“La scorsa settimana ha vinto Cricca. Questa settimana si sono sfidati: Angelina, Wax e Piccolo G e a vincere è stato Wax- anticipano gli spoiler-. Avremo pertanto il video di Ballerine e guantoni”. Il vincitore della nuova gara inediti di Amici 22 é quindi il cantautore allievo di Arisa, Wax, e il suo inedito lanciato ad Amici 22, Ballerine e guantoni, é ufficialmente prossimo al rilascio in un videoclip. Così come decretato per il primo vincitore del contest, Cricca e l’inedito Se mi guardi così.

Amici 22: classe divisa in fazioni, c'entra Wax?/ "Mi sento chiamato in causa.."

Gli spoiler della nuova puntata di Amici 22 vedono…

Ma cosa stabilisce in puntata chi può contendersi il premio in palio, al contest? A stabilire i concorrenti in corsa alla gara inediti per un video musicale sono le nomination in stile Grande Fratello vip, aperte ai concorrenti di Amici 22, chiamati ad esprimere una preferenza tra i cantautori in corsa al talent. A prendere parte al contest sono in definitiva Wax, Piccolo G e Angelina Mango: “I ragazzi hanno stilato, per decidere chi si sarebbe presentato davanti al super-produttore, una classifica dei cantanti ed è uscita al primo posto Angelina. Secondo posto per Wax, terzo per Piccolo G. Le altre posizioni in classifica? Al quarto posto Aaron, quinto per Federica, sesto posto per Cricca, settimo per Jore, ottavo per Niveo e ultimo per NDG”.

Amici 22, Wax canta l'inedito Ballerine e guantoni/ "Conoscere il mondo..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA