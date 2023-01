Amici 22, gara inediti: vince la re-entry Cricca/ Premio: Se mi guardi diventa video

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca si supera e supera la concorrenza…

Si fa sempre più vicino il serale di Amici 22 e, intanto, Cricca corona il sogno di un videoclip con Se mi guardi così. Dopo l’eliminazione che lo ha visto uscire di scena, al termine della sfida voluta da Rudy Zerbi, contro la tiktoker Valeria Mancini, per via dei bassi ascolti in streaming su Spotify Italia, il giovane talento é rientrato nella scuola. Questo, per aver vinto una nuova sfida, indetta come provvedimento disciplinare per la tiktoker, tra lui e Valeria, ritenuta una dei responsabili dei fatti gravi del Capodanno choc di Amici 22, censurato in tv. E nella puntata prevista il 22 gennaio 2022, alle 14:00, su Canale 5, Cricca riesce a sbaragliare la concorrenza della classe canto in occasione della gara nella gara, del circuito canto, o meglio la gara inediti. Si tratta di un contest del circuito canto di Amici 22, indetto tra i concorrenti cantanti in corsa al talent, Cricca, Aaron Cenere e Angelina Mango.

Cricca ottiene la maglia per il serale?

Così come testualmente riprendono le anticipazioni TV della nuova puntata domenicale, a cura di Amici news e Superguida TV: “Gara inediti per vincere videoclip. Vince Cricca con Se mi guardi così. Cricca registrerà il videoclip della sua nuova canzone con Giacomo Triglia, giudice della sfida inediti. A partecipare sono stati, oltre a lui: Aaron, Angelina e Federica. “.

Insomma, sembra proprio che dopo l’eliminazione il cantautore di Riccione sia tornato, ad Amici 22, a tutti gli effetti competitivo, pronto a mettersi in discussione al cospetto del giudizio di pubblico e critica. Mentre sale l’attesa per la fase serale di Amici 22, quindi, il cantautore ottiene la possibilità di girare un videoclip per il nuovo inedito, dal titolo Se mi guardi così. Una ballad romantica ed emotiva, cantautorale. Riuscirà l’allievo di Lorella Cuccarini ad ottenere la maglia dorata per l’accesso al serale?

