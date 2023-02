Amici 22: Gianmarco, Angelina e Maddalena sono al serale/ La reazione di Mattia

Amici 22 di Maria De Filippi: le reazioni di Gianmarco Petrelli, Angelina Mango e Maddalena Svevi promossi al serale

Gianmarco Petrelli, Angelina Mango e Maddalena Svevi sono concorrenti confermati al serale di Amici 22 e tra le reazioni, inaspettata é quella di Mattia Zenzola. Al rientro dalla puntata domenicale, nella casetta che accoglie i talenti del talent show di Maria De Filippi, la classe di concorrenti si direbbe stranamente compatta e unita. Questo, nonostante la competizione tra i ballerini e i cantanti in corsa per un posto al serale di Amici 22 si faccia sempre più ardua, con l’ultima puntata che ha decretato tre nuovi “seralisti“, volendo citare il neologismo coniato da Mattia Zenzola in reazione alla notizia.

Amici 22, Mattia Zenzola vincitore della gara TIM/ É polemica

“Un applauso a tutti i seralisti”, esclama dal suo canto il latinista biondo e allievo di Raimondo Todaro, Mattia. Il dopo-puntata, così come emerge dal daytime del talent in onda il 20 febbraio, é dai toni distesi e Mattia spiazza l’occhio pubblico con la sua reazione di consenso alla promozione dei tre ammessi all’upgrade, nonostante la sua esclusione dal serale di Amici.

Amici 22: Mattia Zenzola rifiuta la sfida Celentano, eliminato?/ "Non voglio..."

Le reaction web alla promozione dei seralisti

I telespettatori attivi via social, infatti, proprio non riescono a credere che Mattia riesca a mettere da parte il peso della competizione per congratularsi con i “seralisti” del circuito ballo. “Un appaluso a chi ancora non ci é riuscito e sta soffrendo tantissimo”, é poi la voce di Gianmarco Petrelli, uno degli ammessi all’attesa fase TV del talent prevista in partenza per la primavera 2023. “Questa non me la tolgo più…ci faccio la doccia”, commenta poi a caldo il ritiro della maglia dorata, l’altra seralista, Angelina Mango. E la reazione di Petrelli, poi, prosegue con un respiro di sollievo, dal momento che temeva di non riuscire a confermarsi all’upgrade: “Mamma mia, che sollievo!”.

Amici 22, gara creatività: chi é il vincitore di ballo?/ Su Tik Tok spopola Mattia...

Nel frattempo, rispetto al rilascio delle maglie dei seralisti, i telespettatori attivi via social si dividono tra le reaction più disparate. C’é chi al posto di Maddalena Svevi avrebbe ammesso il favorito tra i candidati al titolo di vincitore finale di Amici 22 secondo il sondaggio Reality House, Mattia Zenzola. Poi, spunta chi vedrebbe al serale anche Wax e Aaron Cenere.













© RIPRODUZIONE RISERVATA