Amici 22, Gianmarco Petrelli e Megan Ria in crisi/ Il confronto: “Mi prendi in giro”

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria e Gianmarco Petrelli giungono al confronto

Manca poco al via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, dopo alti e bassi la coppia Megan Ria e Gianmaria Petrelli sembrerebbe prossima alla rottura definitiva. O almeno questo é stando al rinnovato daytime del talent, che in data 12 gennaio 2023 vede i due ballerini protagonisti di un confronto intimista, che si direbbe l’inizio della fine della lovestory avviatasi tra Megan e Gianmarco, tra i banchi della celebre scuola di talenti.

“Tu mi vedi freddo, distante… -dichiara Gianmarco aprendosi a Megan rispetto ai sentimenti nutriti verso di lei e la speranza di un prosieguo della loro frequentazione-,si ci credo ci provo e rifletto su come sei e vedo che c’è qualcosa che non va”. E Megan Ria proprio non ammette l’idea di diversi ritrovare a vivere una lovestory tra alti e bassi: “non riesco a vivere così, se voglio una cosa me la prendo”.

Gianmarco Petrelli sbotta con Megan Ria: il confronto tra i due concorrenti di Amici 22 di Maria De Filippi é durissimo

Gianmarco Petrelli, quindi, si difende da ogni accusa sul nascere, all’attacco di Megan che lo taccerebbe di muovere un tira e molla nei suoi riguardi: “Mi sento preso per il cu*o…Racconti tante belle storie.”. Insomma, Gianmarco Petrelli sembra non credere nella veridicità del sedicente interesse nei suoi riguardi da parte della compagna di studio nella scuola e ballerina modern, Megan Ria. Nel frattempo, c’é grande attesa per la nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, le cui anticipazioni TV fanno rumore nel web per la preannunciata eliminazione choc di Tommy Dali. Ma non solo. In puntata é previsto anche la riammissione al talent dell’ultimo eliminato, nella competizione della classe canto, il cantautore ed ex allievo di Lorella Cuccarini, Cricca.

Ultimamente le incomprensioni tra Megan e Gianmarco sembrano essere aumentate… #Amici22 pic.twitter.com/AThyoH7RRQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 12, 2023

