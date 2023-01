Amici 22: Gianmarco Petrelli e Megan Ria in crisi/ “Io freddo? Per te non esisto…”

Gianmarco Petrelli e Megan Ria, nuove incomprensioni per la coppia

Nel corso del daytime di Amici di Maria De Filippi, andato in onda oggi su Canale 5, Gianmarco Petrelli e Megan Ria sono sembrati vicini alla rottura definitiva. I due ballerini hanno iniziato una relazione proprio all’interno della scuola, con più ombre che luci almeno nell’ultimo periodo. Nella clip di oggi un nuovo confronto tra i due ha messo in evidenza nuove incomprensioni.

Dopo tanti abbracci e momenti di dolcezza, il daytime odierno di Amici 22 vede ancora protagonisti Gianmarco Petrelli e Megan Ria alle prese con alcune sensazioni negative. Tutto è partito dalla ballerina che, raggiunto in camera il fidanzato, ha palesato le sue sensazioni di freddezza: “Ti percepisco freddo“. Gianmarco, dal canto suo, ha affermato di avvertire la medesima sensazione, rincarando la dose: “Io da parte tua noto esattamente le stesse cose. Faccio un sospiro e rifletto: quando sei in compagnia, io non esisto“. Il ballerino di Alessandra Celentano aggiunge anche di non sentire la necessità di sollecitare la sua attenzione, se non avviene in maniera spontanea.

Gianmarco Petrelli e Megan Ria in crisi: “Solo belle parole, ma i fatti…”

Le incomprensioni tra Gianmarco Petrelli e Megan Ria ad Amici 22 sembrano non placarsi, anzi, con il passare delle settimane sono più le marce indietro che i passi in avanti. Nel daytime di oggi i due giovani si sono ritrovati a lamentare le medesime mancanze, con Gianmarco Petrelli apparso piuttosto provato rispetto all’atteggiamento della ballerina. “Non mi sento calcolato da te, per niente. Con le parole è una cosa, con i fatti un’altra“.

La questione sarebbe dunque la sensazione di Gianmarco Petrelli di sentirsi più volte ignorato da Megan Ria, che a suo modo cerca di giustificarsi senza trovare però la comprensione del ballerino. “Quando mi vieni a dire che sono freddo, penso, parla proprio lei“, commenta con amarezza il giovane, trovando come unica risposta da parte della ballerina un dolce sorriso accompagnato da un “Non è vero“. Continua poi nel discorso Gianmarco Petrelli, spiegando: “Se mi vedi freddo è vero, rifletto su come ti comporti, e faccio di conseguenza” – e aggiunge – “Mi sento preso in giro da te“. Megan Ria, presa dallo sconforto sembra quasi dare cenni di resa:” Più passa il tempo più mi rendo conto che siamo agli opposti, dove vogliamo arrivare?”. La tenerezza finale spegne momentaneamente i dissapori, ma i dubbi dei protagonisti restano.

