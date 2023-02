Amici 22, Gianmarco Petrelli in crisi: eliminato?/ “La mia paura é essere…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli é il preannunciato nuovo eliminato? La crisi

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, e intanto si registra un momento di défaillance molto forte per Gianmarco Petrelli. Il ballerino e allievo di Alessandra Celentano, tra le mura della scuola dei talenti di Canale 5, vive un forte momento di tensione, che lo vedrebbe ufficialmente a rischio eliminazione. Questo per via della presa visione delle interazioni social del pubblico tv sul suo conto. In confidenza con la compagna di studio nel circuito danza, la fiamma Megan Ria, quindi, il ballerino si lascia andare ad uno sfogo in lacrime. Questo, rispetto ad una riflessione dolorosa maturata nel corso del percorso formativo intrapreso ad Amici 22. Trovatosi ad assistere ad alcune opinioni degli utenti del web, via TikTok, Gianmarco ha riscontrato di essere ritenuto dai più come il ballerino meno competitivo, in primis rispetto alla concorrenza nell’ambito della categoria hip hop. Un particolare che fa riemergere nel ballerino modern il problema mai risolto della mancanza di autostima unitamente alla paura di vedersi escluso dagli altri.

“Fanno i TikTok della classe e io figuro come il ballerino più scarso di hip hop, con la gente che conferma”…-fa sapere Gianmarco visibilmente provato alla sua dolce metà e per lui non mancano le lacrime. Le regole previste come da regolamento del talent vieterebbero ai concorrenti del talent di interagire con il mondo esterno al programma. Eppure Gianmarco ha a quanto pare avuto modo di interfacciarsi sulla piattaforma di TikTok, lasciandosi così condizionare dal peso delle influenze social, il che potrebbe compromettere la sua corsa verso il serale del talent.

Gianmarco Petrelli divide i fan di Amici 22

Questo, dal momento che lui é ora in presa ad una crisi personale e artistica: “c’è una cosa di cui ho sempre sofferto e di cui ho sempre avuto paura, il fatto di essere escluso”, ammette quindi il ballerino, che a detta dell’insegnante avverso, Raimondo Todaro, non meriterebbe la qualificazione come concorrente per l’accesso alla fase serale di Amici 22. Nel frattempo, l’opinione del pubblico via social si divide.

Da una parte c’é chi si chiede se Gianmarco abbia violato il regolamento del programma, per poi finire in preda ai leoni da tastiera con l’accesso a TikTok. Dall’altra c’é chi si auspica che il ballerino possa farsi forza per la conquista dell’autostima e la liberazione dalla paura della solitudine e l’emarginazione, ad Amici 22, così come nella vita di tutti i giorni.

Che Gianmarco Petrelli sia tra i preannunciati nuovi eliminati di Amici 22?











