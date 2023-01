Amici 22, Gianmarco Petrelli in lacrime: eliminato? / Raimondo Todaro lo sfida e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli é tra i nuovi eliminati?

Manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, e nell’attesa, Gianmarco Petrelli si direbbe a rischio eliminazione, complice un compito di Raimondo Todaro. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 22, in onda il 24 gennaio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Gianmarco riceve una nuova comunicazione di messa a rischio per lui. Si tratta di una lettera che gli destina il maestro avverso, Raimondo Todaro. É ormai risaputo che il prof non ritenga Gianmarco un talento meritevole di un banco di studio, al talent di Maria De Filippi, motivo per cui il prof gli riserva una nuova sfida. “Caro Gianmarco avevo chiesto alla tua insegnante di darti da fare un suo compito – fa sapere nell’incipit della epistole, l’insegnante avverso, al pupillo della maestra Alessandra Celentano-, e non lo ha fatto…”. Da qui, quindi, la scelta di assegnare un compito a Gianmarco, che mette in discussione il banco di studio di Petrelli: “la mia choreo sarà difficile… non ti abbiamo mai visto con le gambe scoperte…ed é giusto che anche tu ti esibisca in culotte”. Ma non é tutto.

Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 29 gennaio: Samu a rischio, nuove sfide e…

La reazione di Gianmarco Petrelli alla messa in discussione, ad Amici 22

Perché la lettera, oltre a vedere in definitiva a in discussione il ballerino Gianmarco come elemento concorrente di Amici 22, sembra voler essere al contempo anche una frecciatina al veleno, contro Alessandra Celentano. Tra le righe della missiva, Todaro contesta che l’insegnante rivale non abbia mai messo alla prova il pupillo con gli ardui compiti che é solita assegnare agli allievi ballerini nella scuola, per fini meramente didattici e/o volti all’insegnamento della tecnica di ballo. Poi, conclude ammettendo a Gianmarco di avere il sospetto che la maestra abbia assegnato un banco al nuovo arrivato nella scuola, Paky, per alzare l’asticella del livello di hip hop nel team, rappresentato prima della new-entry dal solo veterano Petrelli.

Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear vola al serale/ Il segreto dell'australiana

Dopo aver preso visione del videomessaggio di Raimondo Todaro, Gianmarco Petrelli si direbbe visibilmente provato. Si trincera in stanza, nella casetta che accoglie i talenti, ed esplode in un mare di lacrime. Nel tentativo di poterlo confortare, all’ascolto del pianto che rimbomba ai microfoni nella scuola, Raimondo Todaro e Megan Ria si fiondano dal compagno in crisi. E al momento dello sfogo, ai confidenti Gianmarco non nasconde di temere che la Celentano possa sostituirlo con Paky, nella selezione dei concorrenti da ammettere alla fase serale di Amici 22. Il ballerino in crisi sembra ammettere la manifesta superiorità di Paky, al confronto con lui, nell’hip hop.

Amici 22, confronto Aaron Cenere e Maddalena/"Una 'bella che non balla'": web insorge

Che Gianmarco Petrelli possa rivelarsi tra i nuovi eliminati del talent non può, quindi, dirsi un’ipotesi azzardata.

Gianmarco dopo aver ricevuto il compito del maestro Todaro reagisce così… #Amici22 pic.twitter.com/4Ve61hQxZq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 25, 2023

Gianmarco dopo aver ricevuto il compito del maestro Todaro reagisce così… #Amici22 pic.twitter.com/4Ve61hQxZq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 25, 2023















© RIPRODUZIONE RISERVATA