Amici 22, Gianmarco Petrelli vs prof Raimondo Todaro/”Gli allievi? Glieli gestisce..”

Esplode la querelle intestina ad Amici 22, tra Gianmarco Petrelli e Raimondo Todaro, con l’allievo che taccia l’insegnante di non svolgere il suo ruolo nella scuola.

Così come emerge dal daytime di Amici in onda il 24 gennaio 2023, i due nemici giurati tornano a contrapporsi nelle dinamiche della scuola dei talenti di Canale 5. E lo scontro TV tra le parti é la conseguenza alla scelta scolastica di Todaro che mette a rischio eliminazione Gianmarco Petrelli: l’insegnante assegna all’allievo della collega competitor, Alessandra Celentano, un arduo compito. A primo acchito la reazione alla messa in discussione del ballerino e allievo della Celentano é quella di trincerarsi in una stanza ed esplodere in lacrime, sentendosi fortemente a rischio eliminazione al talent show. Complice la new entry di hip hop, Paky, che potrebbe sostituirsi a lui al serale di Amici 22, in arrivo su Canale 5. Dopodiché Gianmarco Petrelli decide di reagire alla crisi, passando al contrattacco contro il prof.

In uno sfogo condiviso a caldo con i compagni di studio, quindi, attacca indirettamente il maestro avverso: “Il problema é che lui mi dà il nervoso e non riesco a essere lucido…-ammette Gianmarco, lasciando intendere che Todaro sia reo di un accanimento nei suoi riguardi-, ma al serale senza di me che fa?”.

Web diviso sulla querelle intestina di Amici 22

In vista della fase serale del programma, poi, arriva la vera e propria messa in discussione di Gianmarco Petrelli ai danni di Raimondo Todaro. Nello sfogarsi, l’allievo, quindi , accusa Raimondo Todaro di non svolgere, in realtà, la professione di insegnante. E il riferimento é all’esigenza di aggiungere- al percorso di studio intrapreso con Todaro- delle lezioni extra con la Celentano, che hanno espresso gli allievi di Raimondo, prima Samuele Antinelli e poi Mattia Zenzola. “Tanto gli allievi glieli gestisce

tutti la Cele!”, tuona nel dettaglio Gianmarco Petrelli contro Raimondo Todaro.

E, intanto, l’opinione dei telespettatori attivi via social si divide in una moltitudine di reaction, a margine di quella che può definirsi l’infuocata querelle tra allievo e insegnante di Amici 22.”Senza di me che fa? Che tanto i suoi allievi li gestisce tutti la maestra…”, scrive un utente quotando l’attacco di Gianmarco ai danni di Todaro. Tra i commenti degli utenti che appoggiano la posizione di Gianmarco, poi, si legge: “Gianmarco che ha descritto perfettamente Todaro >>>”. Poi, c’é chi grida allo scandalo, contestando la presa di posizione avversa all’insegnante, di Petrelli: “sto morendo, Eleonora Cabras doveva fare un compito di modern che non aveva mai fatto, è la stessa cosa, no?”. Il riferimento é al compito che Alessandro Celentano ha assegnato all’allieva di Todaro e che la giovane non ha contestato. “Se lo avesse detto un alunno di Todaro o Emanuel Lo, stareste gridando allo scandalo, ma siccome lo ha detto il vostro preferito nulla…fate ridere”, scrive poi un altro utente tacciando, non troppo velatamente, il pupillo della Celentano di diffamazione ai danni di Todaro.

Il giorno dopo Gianmarco rivede la coreografia del compito del maestro Todaro e… #Amici22 pic.twitter.com/1YypKd9xoI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 25, 2023













