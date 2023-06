Giulia Stabile e il silenzio sulla storia con Sangiovanni nasconde la crisi?/ Intanto promossa a Rock in Rome

Giulia Stabile ingaggiata nel cast di Rock in Rome: l’evento di Amici 22

Giulia Stabile si aggiudica un posto di prestigio nel cast di “Rock in Rome“, l’evento che porta ad esibirsi nella capitale star internazionali ed italiane, nomi eccellenti e artisti famosi in tutto il mondo. Nello specifico, la ballerina di Amici affiancherà Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear durante la presentazione del concerto degli allievi di Amici, che si terrà appunto durante la manifestazione. Ad ufficializzare l’incarico della Stabile é un intervento di De Devitiis via Instagram stories: “L’11 giugno alle 21:00, non ci saremo solo io e Isobel ma anche… Giulia Stabile!”. Giulia e Isobel potrebbero prendere parte all’evento anche come ballerine, in quanto talenti nel ballo uscenti dal talent.

Il Rock in Rome, quindi, vede l’ex Amici 20 Giulia Stabile tra le protagoniste. Si tratta di una novità entusiasmante per la ballerina. Una novità che riempie di orgoglio tutti i fan e tutti quelli che l’hanno sempre sostenuta fin dai suoi esordi.

Giulia Stabile e Sangiovanni: tra silenzi e presunte crisi

Il nome di Giulia Stabile è sicuramente tra i più in vista del momento. La ballerina, nella scuola di Amici, ha conosciuto e si è innamorata di Sangiovanni con cui la storia continua anche a telecamere spente. I due non sono mai stati molto social, ma nelle ultime settimane, i rumors su una presunta crisi di coppia continuano. Nessun conferma da parte dei diretti interessati che continuano a mantenere il più stretto riserbo sulla loro relazione. Cosa accadrà tra i due?

I fan più romantici sognano la presenza di San Giovanni all’evento di stasera. Il cantante, infatti, potrebbe essere ancora nella capitale dopo aver partecipato al Radio Zeta Future Hits 2023 nella giornata di ieri insieme a MrRain.

Rock in Rome, cresce l’attesa: va in onda in tv?

Per Giulia Stabile, quella di questa sera, è davvero una grande occasione. Il Rock Roma promette una serata davvero ricca di musica e la Stabile sarà tra le protagoniste indiscusse. Le esibizioni dell’evento Rock in Rome rappresentano un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Amici. Questo perché tra i protagonisti ci sono proprio i migliori talenti della scuola di Maria De Filippi. Al netto di eventuali cambiamenti, per la quota canto abbiamo: Angelina Mango, Aaron Cenere , Piccolo G, Federica Andreani, Tommy Dali, Niveo, NDG, Cricca e Wax. Per la quota ballo, invece, Alessio Cavaliere , Gianmarco Petrelli, Maddalena Svevi, Megan Ria , Ramon Agnelli, Samuele Segreto, e il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola.

Insomma tanta carne al fuoco in vista dell’evento, dove non mancheranno sorprese e momenti magici. Non resta che fare il conto alla rovescia in vista del Rock in Rome, con la possibilità concreta di poterlo rivedere in tv. Secondo quanto anticipato da TvBlog, infatti, il concerto sarà trasmesso in prime time su Italia 1 giovedì 15 giugno.













