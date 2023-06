Amici 22, Giulia Stabile scorda Sangiovanni per un ballerino?/ Le parole che insinuano il dubbio

Giulia Stabile volta pagina, dopo Sangiovanni: spunta il “terzo incomodo” di Amici 22 e si infiamma il gossip sulla rottura

Giulia Stabile dimentica l’amato cantante Sangiovanni, per un ballerino di Amici 22? É l’interrogativo generale che si solleva spontaneo, sulla scia del gossip che vede ormai ufficializzarsi la rottura della coppia formatasi tra i banchi nella scuola delle arti ballo e canto di Amici di Maria De Filippi, all’edizione Amici 20. In un recente intervento a mezzo stampa Giulia lascia intendere di aver chiuso la storia d’amore nata al talent show TV con il cantautore di Malibu, definendo l’ex come “il primo amore” indimenticabile, e al contempo giunge via Instagram stories un curioso particolare che vedrebbe la ballerina ormai professionista di Amici, Giulia Stabile, “corteggiata” dal ballerino concorrente uscente di Amici 22, Samuele Segreto. Che Giulia abbia cambiato pagina in amore, concedendosi alla corte di Samu é un’ipotesi che infiamma il gossip sulla rottura tra l’ex concorrente e l’allora compagno di studio ad Amici 20, Sangiovanni.

Giulia Stabile, compleanno senza Sangiovanni/ Tanti messaggi e auguri social, ma il cantante...

Giulia Stabile svela cosa cerca in amore

E si avvalora la cospirazione, secondo cui Giulia possa aver dimenticato il cantante per amore di un ballerino di Amici 22, che non sia necessariamente Samuele Segreto. Questo, alla luce delle ultime dichiarazioni di Giulia Stabile rilasciate all’evento post-Amici 22, il Rock in Roma-Full out. “Chi è il più sexy della classe di Amici di quest’anno?”, é la domanda alla cui replica Giulia Stabile lascia intendere di volersi gettare alle spalle il ricordo dell’ex Amici 20 Sangiovanni, nel mezzo della reunion tra i concorrenti di Amici 22. La risposta della ballerina? La giovane rilascia il nome di “Ramon Agnelli”, ballerino classico competitor di Samuele Segreto e come quest’ultimo uscente tra i concorrenti di Amici 22. La Stabile, infine, conclude svelando cerca nel suo prototipo di compagno ideale: “Cosa cerco in un ragazzo? Che sia buono, niente bugie…”.

LEGGI ANCHE:

Samuele Segreto, Samu di Amici 22: "Meravigliosa dentro e fuori.."/ La dolce dedica a Giulia StabileGiulia Stabile e Sangiovanni, il loro amore da Amici 2021 alla presunta crisi/ La coppia si è detta addio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA