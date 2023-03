Amici 22, Giuliano Peparini torna al serale?/ “Lo rifarei domani, ma..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Giuliano Peparini torna al serale del talent? L’intervista rivelatrice

Quando é ormai dietro l’angolo il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, l’occhio pubblico si chiede se Giuliano Peparini sia nel cast dell’attesa fase TV e, intanto, a replicare é il diretto interessato. L’occasione che l’artista dal talento poliedrico e fratello dell’ex insegnante di ballo uscente di Amici, Veronica Peparini, ha per raccontarsi, é un’intervista concessa a La Repubblica. Per l’occasione il direttore artistico più amato dai telespettatori di Amici di Maria De Filippi, tra le altre curiosità generali sul suo conto, replica anche a chi sogna ad occhi aperti un suo ritorno alla fase serale del talent Mediaset. Questo quando é in continuo sviluppo l’edizione corrente del talent di Amici 22.

Dal suo canto, Giuliano Peparini assicurerebbe di volere un ritorno TV nel ruolo di direttore artistico al serale del talent che lo ha reso celebre, per Amici 22: “Lo rifarei domani. Al di là della stanchezza, Maria mi ha insegnato a lavorare con i giovani. Erano 150 quadri a stagione, alla fine avevo bisogno di ricaricarmi”. E in una sorta di bilancio consuntivo, sulla collaborazione maturata a stretto braccio con la conduttrice e produttrice, fondatrice di Fascino, la produzione di Amici di Maria De Filippi, poi lui svelerebbe non troppo velatamente i problemi alla base dell’addio al talent-show: “Quando hai la possibilità di stare vicino a una persona come Maria De Filippi, che ti dà fiducia, puoi solo essere grato. Sono un rompiscatole, non faccio vedere le cose prima, non so come mi abbia sopportato”.

La sostituzione di Giuliano potrebbe essere avvenuta anche per effetto di divergenze inconciliabili tra le parti nella collaborazione: “Non mi sopportavo più nemmeno io. Sono perfezionista e insicuro”, aggiunge sibillino, il direttore artistico storico del serale di Amici, che intanto é sostituito da Stéphane Jarny nel noto ruolo, a partire dal rinnovato appuntamento da prima serata del talent previsto per il 18 marzo 2023 e targato Amici 22.

Giuliano Peparini ha in cantiere l’apertura di una scuola, dopo Amici di Maria De Filippi

Ma non é tutto. Tra una dichiarazione e l’altra, Giuliano Peparini non si risparmia neanche sugli esordi complessi nella danza, che registrava come aspirante ballerino professionista: “Mi hanno aperto le porte, quando sono andato via dall’Italia qui non mi si filava nessuno. Magari per il fisico, ero bruttino da piccolo, non che adesso sia bello. Mi vedevo come Edith Piaf, perché era brutta ma cantava bene. Scrisse una lettera la grande ballerina Paola Cantalupo, presi una borsa di studio all’American Ballet. A New York in classe ero fiero, l’unico italiano. Poi la Francia, étoile a Marsiglia da Petit”. La danza in generale, ma in modo più marcato in Italia, quindi, richiederebbe dei determinati canoni dell’aspetto fisico per chiunque voglia intraprendere la carriera nella categoria. Tuttavia, ben al di là delle insidie e le sue insicurezze, il perfezionista Giuliano Peparini ama le sfide attraverso cui superarsi continuamente. Tanto che, in cantiere per lui, vi é ora l’apertura della GP Academy, una scuola di danza, canto e recitazione con sede a Roma: “Nella mia scuola voglio tanti maschietti, per confrontarmi. So parlarci, so che può essere complicato. I tabù non spariscono in un lampo. Mio nipote ha smesso di ballare per questo. Sono passati quasi 40 anni da quando ero piccolo io, c’è stata una evoluzione minima. Che differenza c’è tra tirare calci a un pallone e saltare, imparare i passi? Se c’è la passione, è tutto”.

