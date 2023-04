Amici 22, Giuseppe Giofré: che succede con Maria De Filippi?/ Il gesto che sorprende

Amici 22 di Maria De Filippi, Giuseppe Giofré rompe il silenzio sui rapporti con la conduttrice del talent show di Canale 5

Giuseppe Giofré sorprende con delle dichiarazioni sentite e intimiste, riservate a Maria De Filippi, prima e durante il quinto serale di Amici 22. L’ex concorrente di Amici 11, nel ruolo di re-entry al format con le vesti di giudice a stretto braccio con Cristiano Malgioglio e Michele Bravi emoziona aprendosi senza filtri sui rapporti intercorrenti con la timoniera di Amici. Accade negli istanti che seguono, nel mezzo della quinta puntata serale di Amici 22, l’esibizione di Wax che si registra sulle note della cover personalizzata di Giorgio Gaber, Chiedo scusa se parlo di Maria. Una canzone che Wax riscrive, in una versione del tutto personale, che vuole essere la dedica del cantautore dai capelli rossi a chi gli ha regalato una grande chance. Quella di prendere parte ad un format TV che intrattiene schiere di telespettatori, registra record di ascolti e al contempo assicura una vetrina importante per i giovani talenti emergenti nel canto e nel ballo.

Nella cover riscritta di suo pugno, Wax rende grazia all’amata conduttrice TV rivolgendole parole di affetto e stima, al suon di “Maria é la libertà, Maria é il sogno, Maria é la TV”. E, chiamato ad esprimere un giudizio sulla cover, l’ex Amici 11 nonché giudice Giuseppe Giofré interviene facendo così eco a Wax, in una prima vera dichiarazione di amore alla Maria popolare, che più di un decennio fa lo scopriva al talent show come una giovane promessa nel ballo: “Wax, vorrei ringraziarti perché hai detto cose che avrei voluto sempre dire anch’io a Maria, ma non ho mai avuto il coraggio. È quello che pensiamo tutti”.

La reaction di Maria De Filippi non si fa di certo attendere, con la conduttrice che corre ad abbracciare il giovane giudice e ballerino professionista. Dopo il successo raggiunto ad Amici 11, Giuseppe ha maturato esperienze lavorative importanti prendendo parte al corpo di ballo di spettacoli al servizio di celebri star del calibro di Jennifer Lopez, Dua Lipa, Taylor Swift. Traguardi per cui il giovane ballerino si sente particolarmente grato a Maria De Filippi. “Ma quanto sei stupido?!?”, tuona, poi, tra il serio e il faceto, la De Filippi, ponendo fine al clima dell’imbarazzo generale.

Giuseppe Giofré dedica un post, via Instagram, a Maria De Filippi: web in tilt

Ma non é tutto. Perché poco prima che avesse il via il quinto serale di Amici 22, in onda il 15 aprile 2023, Giuseppe Giofré condivideva via Instagram una foto che lo ritrae con Maria De Filippi.

E nella descrizione dello scatto, Giofré non lesina parole intrise di dolcezza per la regina di ascolti TV di Canale 5, una prima vera confessione sui rapporti che intercorrono tra lui e Maria De Filippi, al di là del fluire inesorabile degli anni che seguono al primo incontro tra le parti: “Questa foto racchiude 12 anni. Mi hai visto crescere e ti voglio un bene dell’anima”, si legge nel messaggio a corredo del post del giudice di Amici 22, che intanto manda il web in tilt, tra innumerevoli mi piace, condivisioni e messaggi social commossi degli utenti, appassionati di Amici di Maria De Filippi.

