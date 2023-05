Amici 22, Giuseppe Giofré: “É il miglior ballerino di sempre…”/ L’elogio a Mattia

Amici 22 di Maria De Filippi: l’ex Amici Giuseppe Giofré elogia il finalista Mattia Zenzola

Può dirsi uno dei candidati favoriti al titolo di vincitore finale, tra i concorrenti in corsa, ad Amici 22, Mattia Zenzola. E non solo a detta delle votazioni online dei telespettatori del talent, giunte ai sondaggi web in corso sul vincitore del montepremi finale, previsto ad Amici 22. Tra gli stessi giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré, non si risparmiano parole d’elogio importanti per l’allievo ballerino di latino di Raimondo Todaro, alla semifinale di Amici 22. Puntata in onda il 6 maggio e che decreta la qualificazione del giovane come uno dei concorrenti finalisti del talent show.

Mattia Zenzola é il secondo finalista, dopo la prima Isobel Fetiye Kinnear e prima della terza finalista Angelina Mango e il quarto finalista Wax, nell’ordine della decretazione dei concorrenti finalisti registratosi alla semifinale di Amici 22. E c’é chi, tra i giudici, erge il latinista al titolo di “miglior performer” nella storia del talent show. “Per me lui è il nuovo Joaquin Cortes”, elogia Mattia, il giudice Cristiano Malgioglio. E il collega ed ex concorrente di Amici, Giuseppe Giofrè, fa eco a suon delle seguenti dichiarazioni d’elogio: «Secondo me Mattia è uno dei migliori ballerini di latino-americano che siano mai stati dentro a questa scuola».

Mattia Zenzola é il preannunciato vincitore finale di Amici 22 di Maria De Filippi?

Parole di riconoscimento di merito al talento importanti per il ballerino di latino, Mattia Zenzola, che lo scorso anno, all’edizione Amici 21 del talent show, subiva un ritiro dal talent show per effetto di un infortunio. La qualificazione nella rosa dei finalisti di Amici, quindi, può dirsi una sorta di rinascita personale e artistica per Mattia Zenzola.

Che possa, quindi, realmente rivelarsi, il latinista, il vincitore finale del talent show?

