Amici 22, gli allievi scrivono a Babbo Natale/ Wax: “Non sei mai passato da me…”

Amici 22 di Maria De Filippi, la conduttrice dà voce alle lettere di Natale degli allievi e…

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, i concorrenti del talent scrivono delle lettere a Babbo Natale, con Wax che svela un’amara verità. L’occasione che vede i talenti di Amici di Maria De Filippi aprirsi a Santa Claus in vista del Santo Natale 2022 é l’ultima puntata domenicale per il 2022 del talent, datata 18 novembre 2022, dove la conduttrice legge delle righe a random, tra quelle rilasciate per iscritto dai ragazzi.

“Hola babbo, non ti scrivo da tanto, da quando papà non c’è più, ho capito il valore della famiglia… vorrei che i miei familiari si riprendano del tutto, vorrei rivedere il sorriso in mamma e in mio fratello”, scrive il ballerino Samuele Antinelli, segnato dalla morte del papà. Ha poi voce la lettera del cantautore Tommy Dali: “caro babbo Natale, vorrei tanto tornare a credere in Babbo Natale…”. Tra le lettere scelte a random ad Amici 22, poi, é la volta di Gianmarco Petrelli e il ballerino scrive: “vorrei chiederti di tornare a vivere la vita con spensieratezza, poi se passi con le scarpe Nike io non le butterei”.

Le parole di Wax e Angelina colpiscono, ad Amici 22

Il cantautore Wax spiazza la conduttrice e il pubblico, tanto che Maria De Filippi, ad Amici 22, fa notare il contrasto tra la cruda verità e l’inarrestabile voglia di felicità e intrattenimento che contraddistinguono il giovane così come la sua lettera: “caro babbo, volevo dirti di non passare a salutarmi, tanto non sei mai passato da me…se ho bisogno di qualcosa, me lo piglio da solo. Ti ringrazio per il fatto di portare solarità. Vorrei un Natale estivo”.

A commuovere il pubblico, così come si evince dai vari commenti social della puntata rilasciati dai telespettatori attivi online, é anche la lettera di Angelina Mango, la figlia d’arte dell’ex Mattia Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango: “Caro babbo, ho fatto la brava… dopo tanto tempo ho preso in mano la mia vita… vorrei un po’ di autostima e mi mancano le persone che amo”.

Nel frattempo, per la quota ex talenti di Amici, l’ex Amici 21 LDA si prepara per il debutto a Sanremo 2023 e si infiamma la polemica web che lo coinvolge…











