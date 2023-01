Amici 22, Guera eliminata: lo sfogo sul Capodanno choc é virale/ “Sono stata io a…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Valeria Mancini in arte Guera si sfoga via social

S’infittisce il giallo del Capodanno choc registratosi ad Amici 22 di Maria De Filippi, con l’eliminata Valeria Mancini in arte Guera che si sfoga online, dopo l’uscita di scena dal talent. La nuova puntata domenicale di Amici 22 ha stabilito i provvedimenti per gli allievi sospesi in seguito al “fatto grave” della notte di San Silvestro, di benvenuto al 2023, registratosi nella casetta che accoglie gli allievi della scuola più amata dagli italiani. I provvedimenti hanno segnato i destini degli eliminati Tommy Dali e Valeria Mancini, con annessa polemica. La cantante, webstar di TikTok in arte Guera ora registra un primo sfogo a margine dell’eliminazione dalla competizione di Amici 22, stabilita dal giudice Paolo Giordano al verdetto della sfida che la vedeva contrapporsi contro Cricca. Delle dichiarazioni molto forti che infiammano la polemica web in corso su Amici 22.

Valeria Mancini pronta ad adire le vie legali, dopo l’eliminazione ad Amici 22?

“La sfida era una delle possibilità e io lo accetto – dichiara in un video che é ora virale online, destando tra le reazioni social più disparate – quello che non posso accettare è che vengono associata a supposizioni gravi che non hanno a che fare con la mia persona”. Insomma, la notte di Capodanno choc potrebbe avere ripercussioni legali, dal momento che Valeria Mancini in arte Guera non accetta che la censura del caso in tv possa dare vita a congetture lesive della sua persona rispetto a delle presunte responsabilità: ” Questo dire e non dire ha dato modo alle persone di ipotizzare le peggiori cose- aggiunge quindi la ormai ex allieva di Lorella Cuccarini ad Amici 22, in un attacco alla produzione del talent Mediaset-. Avrei preferito che i video potessero essere mostrati. Se fossero stati mostrati, si sarebbe vista la mia ingenuità”.

Il messaggio di sfogo ora divide il web, tra gli internauti che supportano la posizione avversa della giovane assunta contro il talent e chi invece disapprova, appoggiando la scelta della censura, per la tutela dei minori coinvolti, e il provvedimento relativi al caso di Amici 22. E le dichiarazioni social di Guera nello sfogo, infine, si concludono rivolte ai fan: ” Sono stata io a pagarne le conseguenze. Volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e di incoraggiamento e spero che un giorno la verità verrà fuori“. “Valeria, parla”, si legge poi tra i commenti dei telespettatori online, più aggreganti.

