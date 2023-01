Amici 22, i cantanti uniscono le voci/ Esce Full out

Amici 22 di Maria De Filippi, il nuovo lavoro dei cantanti é una raccolta di singoli

Amici 22 di Maria De Filippi riapre i battenti con la nuova puntata domenicale, che vede tra le novità i cantanti in corsa unire le forze, per una collaborazione musicale. Così come rivelano le anticipazioni TV di Superguidatv e Amici news, della nuova puntata domenicale di Amici 22, la cui messa in onda é prevista dalle 14:00 alle 16:10 domenica 8 gennaio 2023 e su Canale 5. Nel dettaglio, gli spoiler anticipano che la conduttrice Maria De Filippi, in puntata, fa luce sul progetto nato tra i banchi della classe canto di Amici 22, per il rilascio di un un nuovo album. O per meglio dire, una raccolta contenente i primi inediti rilasciati dai cantanti concorrenti al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

La raccolta di inediti targata Amici 22 porta il titolo di Full out, o almeno questo é stando alle stesse anticipazioni TV. Questo, mentre nella scuola hanno intanto accesso delle new entries per la competizione del circuito canto, in vista della fase serale del talent. Si tratta della webstar di TikTok, Valeria Mancini, voluta dall’insegnante di canto, Lorella Cuccarini. E ancora lo sfidante esterno che, in puntata, batte inaspettatamente il cantante titolare del banco e allievo della celebre maestra, Cricca. Il nuovo concorrente di Amici 22 si chiama, nel dettaglio, Lorenzo Longoni in arte Jori.

Un nuovo contest é indetto del canto: previsti i nuovi singoli

Alquanto contestata nel web è già l’eliminazione di Cricca ad Amici 22, dove inoltre una nuova sfida viene indetta dalla speaker radiofonica, Rebecca Staffelli. La voce di Radio 105 anticipa che pubblicazione dei secondi inediti dei concorrenti cantanti che hanno già pubblicato il primo singolo, é prevista per il 10 gennaio 2023. Data in cui, in automatica si avvierà anche un contest. Il cantante dell’inedito che risulti vincitore del contest si aggiudicherà, come premio, il privilegio di essere intervistato da parte di tutte le etichette radiofoniche che collaborano con le reti Mediaset.

