Amici 22, il Capodanno é un giallo/ Indizi nelle sfide, Arisa: “Roba splatter…”

Amici 22, il mistero della notte di Capodanno 2023 s’infittisce: spuntano gli indizi

Il giallo della “noce moscata“, così come viene definito il Capodanno 2023 choc di Amici 22 di Maria De Filippi, s’infittisce con Arisa che -tra i macabri indizi – parla di “splatter”. Da giorni il web rivolge l’attenzione al “fatto grave” avvenuto in seno alla scuola più amata dagli italiani e di cui la produzione del talent di Canale 5 ammette l’errore di essersi accorta in modo intempestivo, come dichiara la conduttrice Maria De Filippi nella puntata degli indizi sul giallo di Capodanno 2022.

Nell’appuntamento TV di Amici 22, datato 15 gennaio 2023, i 6 allievi coinvolti nel caso, sospesi in giudizio, sono chiamati ai loro destini: la produzione propone la sfida immediata, ma sono i professori di canto e ballo a stabilire quale sia la soluzione più opportuna da prendere per i rispettivi allievi sospesi. E nel corso della diretta, tra un verdetto e l’altro spuntano gli indizi del giallo, il “fatto grave” di Capodanno 2023 censurato in tv. Il caso assume l’appellativo “noce moscata”, per una voce in circolo del web che vedrebbe Wax e Ndg mettersi alla ricerca di una miscela eterogenea di ingredienti a base di noce moscata, che, se assunta in dosi eccessive, può avere effetti psicoattivi, perlopiù allucinogeni, riconducibili a quelli delle sostanze stupefacenti, le droghe. Il tutto con la complicità degli altri allievi sospesi, Maddalena Svevi, Samuele Segreto, Valeria Mancini e Tommy Dali. Ma cosa sia realmente accaduto nella notte di Capodanno resta avvolto nel mistero, con nuove teorie in circolo nel web anche sulla base degli indizi del giallo emersi in puntata.

Tommy é chiamato al cospetto di Rudy Zerbi. Il talentscout manda a casa il pupillo, con l’eliminazione immediata, che in queste ore infiamma la polemica social sul talent. E nella comunicazione choc, Rudy sottolinea la gravità dell’accaduto: “Il filmato del fatto é l’apice, gravissimo, di una condotta che va avanti dall’inizio. Annullo la sfida, vorrei che uscisse”. Tra gli allievi, visibilmente sconvolto é NDG, che con le mani alzate al viso per il pianto, mostra un curioso tatuaggio sulla mano. Che i sospesi siano colpevoli di tatuaggi fai da te? La domanda sorge spontanea.

IL TATUAGGIO SULLA MANO DI NDG #amici22 pic.twitter.com/2B6bkzKNiu — MANAGER DI NDG 🦁🖤 (@_vittoooria_) January 15, 2023

Gli indizi si fanno via via più macabri, poi, a partire dalla sfida che Lorella Cuccarini di comune accordo con la produzione stabilisce per Valeria Mancini: la produzione di Amici 22 accoglie parzialmente la proposta di Lorella, Valeria va in sfida con l’eliminato Cricca e a decretare quest’ultimo riammesso al talent, é il giudice Paolo Giordano. Particolarmente forti sono le parole di Lorella e Valeria, che finisce in lacrime, con Maria che poi fornisce un ulteriore dettaglio. Lorella si dichiara delusa dall’allieva. I fatti risalgono ai giorni precedenti rispetto a quello in cui la maestra avanzava la candidatura per il banco della tiktoker: “il fatto succede prima dell’ingresso e lei non aveva neanche la certezza di entrare… se io avessi avuto queste informazioni non avrei chiesto il banco”. Il fatto si conferma grave e Maria De Filippi dichiara che esso si sia registrato il 31 dicembre 2022, e quindi probabilmente tra l’ultimo giorno del 2022 e e il Capodanno 2023, poi fa mea culpa a nome del talent, aggiungendo: “Lo abbiamo saputo solo intorno al 6 gennaio”. Le parole di Valeria, in lacrime, sono raccapriccianti e infiammano la teoria “noce moscata”: “non so cosa dire, non voglio giustificarmi, però non ero a conoscenza di tante cose… non lo avrei mai fatto, mai…sono andata contro tutto e tutti per questa maglia e se avessi saputo cose precedenti non lo avrei mai fatto”. Lorella rimarca la gravità: neanche fuori dalla scuola, la giovane l’avrebbe passata liscia.

Arisa lancia l’indizio horror del giallo di Amici 22

É poi la volta di Maddalena Svevi. Emanuel Lo stabilisce per lei la sfida e a giudicarla é Garrison Rochelle. Il giudice rimarca la gravità del fatto, parlando ad una Maddalena visibilmente provata: “Ma perché interrompere un percorso interessante?”. La ballerina resta senza parole: “Non posso dire niente”. Ma i suoi occhi sono cupi, segnati dal ricordo dell’accaduto, anche quando apprende di aver vinto la sfida.

NDG viene messo in sfida, anche lui, contro lo sfidante esterno schierato dalla produzione, e Luca Dondoni lo decreta vincitore. Il retroscena di NDG evidenzia la gravità del fatto di Capodanno 2023. Il cantante spiega di aver minacciato il ritiro dal talent, per la vergogna provata rispetto all’accaduto, per poi fare dietrofront scegliendo di mettersi in discussione al cospetto dell’insegnante. Non a caso ringrazia Lorella per la chance della sfida, cosa non é avvenuta per Tommy Dali (a cui é spettata l’eliminazione immediata).

Ed é l’ultima messa a rischio, quella di Wax da parte di Arisa, che fornisce l’indizio più macabro. La cantante indice la sfida per il pupillo, ad ultimatum. All’ennesimo comportamento di cattiva condotta l’allievo sarà fuori dal talent. E la gravità del fatto assume i colori dell’orrore, con le parole della cantante: “…Poi arrivi ad un punto che non ti si può più giustificare…questa era proprio splatter”. “Splatter” é il termine più googlato dai telespettatori di Amici 22, non a caso, in queste ore. Indica principalmente un sotto-genere cinematografico del cinema horror, che si fonda su effetti speciali con schizzi di sangue e corpi lacerati e tra i caposcuola annovera il regista Quentin Tarantino. É ormai risaputo che Wax sia un artista multitasking, ad esempio ama anche dipingere. Spunta, quindi, la pista di un Art Attack dell’orrore.

E tra le teorie dei telespettatori attivi nel web ora circolano più piste, che risalirebbero alla natura della dinamica del Capodanno 2023 di Amici 22. Tra le più quotate si parla di riti satanici, tatuaggi fai da te, intruglio a base di noce moscata che avrebbe provocato un’intossicazione alimentare, festino con botti illegali e/o consumo di droghe, e/o il sexual affair, come un’orgia.













