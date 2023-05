Amici 22, il vincitore é già deciso?/ Esplode la polemica sulla finale!

Amici 22 di Maria De Filippi, esplode la polemica prima della finale

Mentre si fa sempre più vicina la finale di Amici 22 di Maria De Filippi, esplode la polemica web sui favoritismi, in particolare a beneficio di Angelina Mango, e non solo. Nell’attesa per per il via alla sfida della finale, prevista per i talenti cantautori e ballerini finalisti in corsa per il montepremi, tra gli altri riconoscimenti di merito al talento di Amici, si infiamma la mole di contestazioni online a fronte dei risultati della semifinale del talent show.

La puntata della semifinale di Amici 22 ha decretato, in ordine cronologico e su votazioni espresse dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, la ballerina e prima finalista Isobel Fetiye Kinnear, il ballerino e secondo finalista Mattia Zenzola, la cantante e terza finalista Angelina Mango e il cantante e quarto finalista Wax: due cantanti e due ballerini e la parità numerica nel genere maschile e femminile, e nella categoria, canto e ballo, é assicurata. Una finale dai numeri perfetti di preannuncia all’orizzonte, ma c’é chi insinua il dubbio dei favoritismi, intanto, in una polemica alimentata dal gossip che in previsione della semifinale segnalava Isobel, Mattia e Angelina (insieme ad Aaron Cenere) tra i sospetti casi di positività al Covid-19. Per quale motivo il talent non replica alla segnalazione dei siti web sui presunti casi Covid, tra i finalisti in corsa? La domanda sorge spontanea nei contestatori social. Ma non é tutto.

Si infiamma la polemica social su Angelina Mango, preannunciata vincitrice

Le contestazioni giungono via social da parte dei telespettatori di Amici, che, inoltre, tacciano la rosa dei finalisti di essere la mera scelta televisiva della produzione del talent, basata peraltro sui favoritismi a beneficio dei “prescelti” finalisti, e non il verdetto dei giudici di riconoscimento di merito al talento. In particolare, tra i commenti alla base della polemica in atto c’é chi accusa il talent di favorire Angelina Mango, figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar Laura Valente e il compianto Pino Mango. Tanto che la giovane viene data per candidata favorita al titolo di vincitore finale di Amici 22.

“Trovo non giusta questa cosa, perché la radio passa solo il suo singolo favorendo e aumentando la visibilità (quindi la votazione del pubblico durante il ballottaggio alla finale) mentre sono ancora tutti a scuola?? E gli altri cantanti che sono mer***e?? O tutti o nessuno”, scrive un utente che muove la polemica in corso. Poi, si legge ancora tra i commenti più aggreganti, dove c’é anche chi tenta di spegnere il fuoco dell’accusa, tra i fedeli telespettatori di Amici: “Le radio hanno sempre passato i singoli di Amici (quelli con più stream su Spotify Italia) durante il serale, anche nelle edizioni precedenti (vedi Sangiovanni). Il singolo di Angelina è quello con più stream dall’inizio, quindi è quello che passa in radio. Semplice”.













