Amici 22, Isobel e Angelina Mango l’insegnante/ Scelta Celentano e Cuccarini

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 22 novembre 2022 su Canale 5, che vede Isobel Fetiye Kinnear e Angelina Mango fare la scelta dell’insegnante nelle rispettive categorie di appartenenza, ballo e canto. Dopo essere stata corteggiata a lungo da Emanuel Lo e Alessandra Celentano, la ballerina di origini australiane, che sostituisce Claudia Bentrovato ad Amici 22, sceglie di fare squadra con la tanto temuta maestra di danza classica, nonostante le sue marcate velleità nella danza modern. “Sei tornata di già… non pensavo che ti decidessi così velocemente”, esulta sibillina Alessandra Celentano, non appena riceve Isobel Fetiye Kinnear in sala-prove ad Amici 2022, nel momenti in cui la new-entry ad Amici 2022 le comunica di averla scelta come sua mentore e insegnante di ballo. Tuttavia, la Celentano mette in guardia Isobel: “My English Is bad”, ovvero “Il mio inglese non é ottimale”. Ma poco importa questo per Isobel, che sembra dirsi fiduciosa della scelta ricaduta sulla nipote di Adriano Celentano, sentendosi almeno all’apparenza affidata nelle mani giuste.

Angelina Mango sceglie Lorella Cuccarini, ad Amici 22

Spazio, poi, alla scelta di Angelina Mango, che ha eliminato Ascanio ad Amici 2022. La figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, contesa dalle insegnanti di canto ad Amici 2022, Lorella Cuccarini e Arisa, decide di fare squadra con “la più amata dagli italiani”. “Dimmi che é quello che penso- dichiara la Cuccarini non appena riceve la sorpresa in sala-prove di Angelina Mango-. Non ci hai messo molto”. “Devo essere istintiva” , fa sapere alla sua ormai insegnante, Angelina Mango, e Lorella Cuccarini benedice il nuovo sodalizio artistico: “Comincia una bellissima avventura“. Una importante novità per la Cuccarini, che si prepara anche per il rilascio del duetto realizzato in collaborazione con Cristina D’Avena. Nel frattempo, la competizione di Amici 2022 di Maria De Filippi sembra farsi sempre più accesa, con un infuocato confronto tra i cantanti concorrenti, che vede protagonista Niveo..

