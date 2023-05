Amici 22, Isobel: che succede con Cristiano Malgioglio?/ Le reazioni al ballo sexy

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear protagonista del video virale post-finale: che succede con Cristiano Malgioglio?

É la quarta classificata alla puntata finale di Amici 22 e, intanto, Isobel Fetiye Kinnear si consacra come una regina dei trend sui social, in un ballo sfrenato con Cristiano Malgioglio. Da diverse ore, nel web, circola incessante e con un tripudio di interazioni social tra like, commenti e condivisione di consenso degli utenti il video che immortala la ballerina australiana mentre si lascia andare alle sexy danze e in coppia con il giudice adibito alle votazioni dal via fino alla semifinale nel serale di Amici 22, Cristiano Malgioglio. Un contenuto social che vede i due noti protagonisti del talent show di Maria De Filippi ballare sulle note del tormentone dance pop I gotta feeling dei The Black eyed peas. E il momento immortalato in video é un esclusivo fuorionda dove la ballerina australiana e prima eliminata nonché quarta classificata alla finale di Amici 22, si lascia accompagnare a colpi di seducenti passi di danza in un totale black look a reti, mentre é in dolce compagnia con il paroliere dalle origini siciliane, che non disdegna il sexy invito ad un ballo della bella Isobel.

Arisa: "Ecco come sono Maria De Filippi e Rudy Zerbi dietro le quinte"/ E sul ritorno ad Amici…

“Con uno Share che arriva quasi al 30%, quale momento migliore per ballare con la mia adorata @isobel_kinnear la finale di @amiciufficiale. -si legge tra le righe del messaggio di Cristiano Malgioglio, a corredo della caption riportata nel video-reel condiviso via Instagram dal paroliere -. Grazie a voi tutti ragazzi . Vi amoooooo”.

Regolamento finale Amici 2023/ A decidere sarà il televoto

Isobel é la quarta classificata ad Amici 22

Il post, che l’ormai ex giudice di Amici 22 condivide per l’intrattenimento del popolo del web si impone come trend, con un successo stellare in rete. Oltre 64mila sono i mi piace che il vippone mette a segno, non riuscendo a resistere alla tentazione di concedersi alle sexy moves di danza con l’australiana e allieva di Alessandra Celentano ad Amici 22.

La ballerina non lascia il talent show con le mani vuote. Ad Isobel Fetiye Kinnear, in occasione della puntata finale di Amici 22, viene conferito il premio Tim del valore di 30mila euro e il premio Marlú di 7mila euro in gettoni d’oro. E in riconoscimento al talento made in Australia, inoltre, a Isobel giungono tre proposte lavorative.

Maria De Filippi sgrida Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ "Istinti animaleschi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA