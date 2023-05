Amici 22, Isobel crolla in lacrime per la sorpresa della madre/ “Sei in Italia per..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear riceve la sorpresa della madre in collegamento dall’Australia

Mentre il web la consacra come la preannunciata vincitrice di Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear crolla in lacrime al talent show, per un’esclusiva sorpresa della madre. Il commosso e commovente momento TV che vede protagonista la competitor australiana, in corsa per il montepremi ed altri riconoscimenti nella finale di Amici 22, si registra nel rinnovato daytime del talent, datato 12 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

“Come stai? Mi vedi? -esordisce il messaggio che registra a sorpresa per la figlia, Isobel Fetiye Kinnear, l’ospite della sorpresa in collegamento da Sydney-. Amore mio bellissimo, é da tempo che non vedevo il tuo volto meraviglioso, mi manchi, come stai?”. “Come stai amore? -parte il travolgente dialogo tra la madre e la figlia australiane, dove Isobel non riesce a contenere l’emozione, fino a finire in lacrime nel rassicurare la madre-, sto bene, mamma sono felicissima”. E nel dialogo intimista con la madre, la ballerina allieva di Alessandra Celentano ad Amici 22, poi, non riesce a non esprimere lo stupore di rivedere la madre,seppur a distanza, in lingua inglese: “I actually have non words for the first time in my life”, “Per la prima volta non ho parole, nella mia vita”. Ma non é tutto. Perché l’emozionante collegamento che si registra ad Amici 22 e che a margine dell’annesso post che la pagina del talent condivide su Instagram, fa incetta di interazioni social commosse del web, poi prosegue ancora.

L’ospite in collegamento dall’Australia sorprende la figlia lontana mostrando all’occhio pubblico alcuni oggetti, che simboleggiano dei lati reconditi della finalista di Amici 22. Uno tra questi, in particolare, é un commovente ricordo della compianta zia di Isobel, venuta a mancare a causa di un inguaribile male.

Il ricordo della compianta zia é struggente: le dichiarazioni intimiste

“Questo é il pacchetto di qualcosa di speciale”, fa sapere la madre, e Isobel le fa eco “gli orecchini di mia zia”. L’ospite prosegue commossa: “zia ti sta guardando dall’alto ed é fiera di te, in questi orecchini si racchiudono tanti ricordi e sono certa che da lassù lei stia facendo il tifo per te”. E, tra una dichiarazione e l’altra, di stima e affetto, la madre svela il motore propulsore alla base dell’arrivo di Isobel Fetiye Kinnear al talent di Amici 22: ” 175 giorni fa andavi via dall’Australia e sei andata in Italia per andare in contro al tuo sogno… Amici…so che dove ti trovi sei felice e io sono felice e al contempo triste”.

