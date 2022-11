Amici 22, Isobel e Angelina Mango superano i veterani/ Le classifiche canto e ballo

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango schizza ai vertici della classifica canto

Si rinnova l’appuntamento domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, con la puntata datata 27 novembre 2022, che per le anticipazioni TV di Superguida TV e Amici news vede Isobel Fetiye Kinnear e Angelina Mango primeggiare, tra i protagonisti nel ballo e canto. Al rinnovato appuntamento domenicale si stilano per consuetudine le rispettive classifiche di ballo e canto, che tra gli altri concorrenti allievi, ballerini e cantanti, vedono primeggiare in particolare le new-entries a dispetto delle veterane al talent, la ballerina australiana Isobel Fetiye Kinnear e la figlia d’arte di Laura Valente e Mango, Angelina Mango.

La puntata vede finire in sfida Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e NDG, in quanto giudicati responsabili di mancata partecipazione ai turni delle pulizie e le faccende casalinghe previste per il buono stato di ordine e igiene della scuola più amata dagli italiani. E tra un passaggio e l’altro della puntata, la classifica di ballo e canto vede salvarsi dal rischio sfida ad eliminazione solo i primi tre classificati. Per gli allievi a rischio l’insegnante nella rispettiva categoria di appartenenza, canto o ballo, stabilisce se mandare il proprio elemento in sfida immediata, sfida a data da destinarsi, o in alternativa optare per una sostituzione o l’eliminazione lampo.

Se nella classifica del canto i primi tre classificati, salvi da ogni rischio, sono Aaron Cenere, Angelina Mango e Tommy Dali, nella classifica di ballo invece spiccano Isobel Fetiye Kinnear, Ramon Agnelli e Samuele Segreto.

Di seguito, quindi, l’ordine di gradimento di canto:

Angelina 9 – –: canta “Se telefonando”. Cristiano Malgioglio le fa i complimenti;

Tommy 8,5: canta Falling di Harry Styles; Irama dichiara che è stata l’esibizione più bella a suo avviso, la sua voce si adattava perfettamente alla canzone;

Federica Andreani riceve il voto di 8 – –: canta Me too;

Niveo, voto 7 + +: canta Time to make a change. Irama dichiara che le barre inserite nella canzone non siano a suo avviso degne dell’originale, tuttavia gli riconosce la giusta intenzione vocale;

Cricca, voto 7+: canta Only love can hurt like this. Malgioglio si complimenta con lui per la bella timbrica vocale.

Piccolo G, voto 7-: canta Lo shampoo di Gaber. La canzone in origine gli viene assegnata da Arisa, ma lui finisce per registrarla alla gara delle cover;

NDG, voto 7 – –: canta Sui muri degli Psicologi, con una rosa bianca in mano;

Wax, voto 6,5: canta Vivere di Vasco Rossi. Malgioglio lo dichiara un portatore di gioia. Tuttavia, Wax -basso in classifica- contesta di non essere considerato nella lista di chi contribuisce alle pulizie nella scuola era molto contrariato.

Il suo nome non è stato aggiunto nella lista della produzione tra quelli che fanno di più per pulire la casetta, salvo la pace di Gianmarco Petrelli che gli riconosce i meriti. Aaron Cenere e Tommy Dali, classificatisi ai vertici, insieme a Piccolo G si palesano poi tra coloro che abbiano contribuito sempre alle pulizie, esonerandoci quindi da ogni rischio, rispetto ad un provvedimento disciplinare e l’eliminazione. La conduttrice Maria De Filippi, poi, indica gli altri allievi da salvare, rispetto alla questione pulizie, su segnalazione della produzione di Amici 22: Meghan, Maddalena, Cricca, Rita e Ramon. I ragazzi della scuola salvano anche Ludovica Marchese e Federica Andreani. Quest’ultima, oltre ad aggiudicarsi la vittoria del contest radiofonico che la vedeva schierata contro Cricca, si aggiudica anche la prova Marlú, per cui si aggiudica una lezione speciale di chitarra.

Isobel primeggia nella classifica di ballo, ad Amici 22

Tra una battuta e l’altra in merito alla querelle, poi, si registra anche la classifica di ballo, nel seguente ordine di arrivo:

Isobel 9: danza sui tacchi e sbalordisce la giudice Nancy Berti. La ragazza, nuova entrata, balla Dirrty di Christina Aguilera.

Ramon 9-;

Samuele Segreto: 8,5, balla una coreografia modern sulle note di: Hallelujah;

Maddalena Svevi, 8+: balla Malamente di Rosalia;

Gianmarco Petrelli, 9-: balla sulle note di Piccola anima;

Rita Danza, 7,5;

Mattia Zenzola, 7-;

Samuele Antinelli, 6+;

Megan 6 – –;

Ludovica 5, balla Pon de Replay di Rihanna.

