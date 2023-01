Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear #1 nella gara ballo/ Va al serale? La risposta

Isobel Fetiye Kinnear vince la gara ballo di Amici 22: ottiene la maglia per il serale?

Si avvicina la fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi e Isobel Fetiye Kinnear si riconferma #1 nel circuito ballo dei concorrenti in corsa al talent show.

L’occasione della nuova pole position é il rinnovo della classifica che si stila al termine della gara di ballo che si disputa alla consuetudinaria puntata domenicale dello show di Maria De Filippi. La nuova puntata é prevista il 22 gennaio in chiaro tv su Canale 5, alle ore 14:00, e vede la ballerina modern australiana sbaragliare la concorrenza della classe dei ballerini concorrenti per il montepremi finale del talent. Così come riprendono le annesse anticipazioni TV, che rese fruibili online a cura di Amici news e Superguida TV.”A vincere la gara ballo è stata Isobel e ha ottenuto anche l’accesso al Serale e si unisce a Ramon Agnelli”, (come lei allievo di Alessandra Celentano), con la maglia color oro. La ballerina all’esame ha danzato sulle note di: Unstoppable di Sia, La gatta sul tetto e Hello di Adele”. La gara di ballo domenicale, quindi, non solo consacra Isobel come l’imbattuta prima della classe ballo, ma al contempo permette all’australiana di giocarsi la carta di un’esibizione per l’accesso al serale di Amici 22. E la giovane riesce ad ottenere la promozione alla fase serale dello show, proprio come é riuscito a fare prima di lei Ramon.

La classifica della gara di ballo ad Amici 22

I giudici della gara di ballo domenicale sono Riccardo Cocchi, Virna e Francesco Mariottini. Tra le altre anticipazioni TV, della classifica relativa alla gara ballo, poi, si rileva testualmente il seguente ordine di arrivo dei concorrenti ballerini di Amici 22:

Isobel balla She wants to move Mattia Samuel balla “Pamx8” di Irama, hip hop Maddalena ha ballato Hands to myself. La giudice le dice che usa bene gli spazi, ha una bella tecnica e una bella coordinazione. La ballerina è apparsa molto vicina a Samu negli intervalli. Samu ha ballato Hasta la vista Eleonora ha ballato un passo a due con Umberto Megan ha ballato Get ur freak on Vanessa balla Lose control

