Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear la nuova Lorella Cuccarini?/ Il sogno oltre l’addio

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear lascia l’Australia per inseguire il sogno: il percorso nella scuola delle arti

É una dei preannunciati finalisti di Amici 22 e, nell’attesa della finale del talent, Isobel Fetiye Kinnear é data per favorita al titolo di vincitore. Diversi, tra i sondaggi web indetti sul vincitore finale di Amici 22, danno l’australiana allieva di ballo di Alessandra Celentano, come la candidata favorita. Fortemente voluta nella scuola delle arti dalla Celentano, la ballerina avvia un percorso di studio della danza costellato di consensi di pubblico e critica, ben al di là del peso della lontananza dalla amata terra e la famiglia originarie. La ballerina nata in Australia si impone come una giovane promessa della danza modern, ispirata al Grande idolo pop Britney Spears, ma non solo.

Promossa all’upgrade di concorrente ammessa al serale di Amici 22, nel corso del percorso TV dichiara di ispirarsi fortemente ad una degli insegnanti in attività ad Amici, che a grande sorpresa non é Alessandra, ma la acerrima rivale di quest’ultima nella sfida a squadre del serale, Lorella Cuccarini. “Perché fa tutto”, dichiara Isobel, Incalzata sul motivo del suo sogno di vedersi realizzata nello showbiz come “la più amata dagli italiani”.

Isobel Fetiye Kinnear vince il talent show made in Italy? Cosa potrebbe accadere dopo Amici 22 di Maria De Filippi

E conquistata la finale e l’upgrade di concorrente finalista, nonostante le crisi interiori patite al talent show, dettate dalla nostalgia della casa australiana, Isobel Fetiye Kinnear potrebbe consacrarsi come la nuova stella dell’Australia nel firmamento dello showbiz made in Italy.

Che la giovane promessa della danza ad Amici 22 sia destinata ad un nuovo ruolo tv, dopo la svolta del talent show targato Mediaset? Isobel Fetiye Kinnear presenta tutte le carte in regola per potersi affermare nel mondo della televisione, come la nuova “più amata dagli italiani”, e perché no, l’addio all’Australia potrebbe tramutarsi in un ritorno in grande stile della giovane nell’amata madre patria con il sogno divenuto realtà.

