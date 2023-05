Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear quarta classificata/ Il premio all’eliminata

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear é la prima eliminata alla finale del talent: quarto posto per l’australiana

Contrariamente a quanto pronosticato da diversi sondaggi nel web, sul titolo di vincitore di Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear é la prima eliminata alla finale del talent show di Maria De Filippi. La ballerina di danza modern e allieva di Alessandra Celentano, in corsa tra i quattro concorrenti promossi alla finale di Amici 22, non riesce a battere lo sfidante Mattia Zenzola alla prima delle sfide nella sfida in cui é previsto il conferimento di premi e riconoscimenti di merito al talento.

Mattia batte Isobel e se il primo diventa il vincitore del circuito ballo, per poi decretarsi anche il vincitore finale di Amici 22, la ballerina modern esce di scena in quanto quarta classificata. Nella puntata finale di Amici 22, tuttavia, per Isobel Fetiye Kinnear arrivano tre proposte di contratto lavorativo.La prima giunge dal Ceo dell’agenzia AMCK Dance, Paolo Pecoraro, che offre al talento made in Australia un contratto di due anni. La seconda è un invito di partecipazione alle fasi finali delle audizione di “Chicago il musical”, inoltratole da Matteo Forte, a copertura del ruolo di Roxie. “Last but not least”, infine, la proposta di Tony Martin, che offre un contratto lavorativo a Isobel di sei mesi, per il lo show musical Chorus Line previsto in Spagna.

Tra i conferimenti al talento di Isobel Fetiye Kinnear, il premio Tim e…

“Sono senza parole”, é la pronta reaction bilingue di Isobel, in inglese e italiano. Ma le sorprese per la quarta classificata alla finale di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, non finiscono qui. La ballerina si aggiudica, infatti, il premio Tim, conferitole dalla community giudicante e votante alla finale in quanto munita del servizio della nota linea telefonica. Il conferimento é del valore di 30mila euro in gettoni d’oro. Inoltre, così come in segno di riconoscimento ad ognuno dei talenti uscenti dal talent, all’eliminata alla finale Isobel va il premio di 7mila euro di Marlú, brand che collabora in partnership con Amici per la produzione del format TV.

