Amici 22: Isobel in crisi, eliminata al 7^ serale?/ “Mi manca…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear si lascia andare ad una confidenza intimista

Isobel Fetiye Kinnear si palesa in crisi, per via della lontananza dalla famiglia, mentre é data per la favorita alla vittoria del circuito di ballo competitor di Amici 22. Che l’australiana possa rivelarsi l’eliminata al settimo appuntamento del sabato sera di Amici, all’orizzonte?

Quando si fa sempre più vicina la puntata della finale del talent show di Maria De Filippi, l’australiana pensa ai familiari lontani, nel momento in cui é incalzata sulla prova di ballo che l’ha vista esibirsi sulle note di Che sia benedetta di Fiorella Mannoia, al sesto serale di Amici 22. L’occasione che Isobel ha, di potersi esprimere sulla prova, é il rinnovato daytime di Amici, datato 24 aprile 2023, quando lei non riesce a trattenersi palesandosi con le lacrime agli occhi e la voce rotta dalla commozione. “Mamma mia, non mi aspettavo proprio…”, esordisce l’australiana, dicendosi sorpresa dei risultati della prova commossa e commovente, che tra i giudici del serale Giuseppe Giofré ha elogiato, dicendosene rappresentato per il trasferimento in America. Quindi, la rivelazione nella rivelazione, dell’australiana, rispetto alla prova del sesto serale: “Forse la prima volta dove non ho pensato proprio quando ho ballato”. A farle eco é il cantautore in corsa come lei per un posto alla finale di Amici 22, Wax: “si é visto”.

Isobel vincitrice, ad Amici 22?

La ballerina, poi, non nasconde la difficoltà che l’attanaglia rispetto allo stare lontana dalla famiglia d’origine: “strano, ma é proprio bello.. mi manca la mia famiglia…”. Che le distanze geografiche dall’amata Australia e dai familiari possano in qualche modo segnare in negativo la performance dell’allieva di Alessandra Celentano? La domanda sorge spontanea, quando manca sempre meno alla puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi.

E, intanto, l’opinione dei telespettatori attivi sulla pagina Instagram del talent show si divide tra i commenti social più aggreganti, sul conto della favorita dal pubblico ai sondaggi web indetti sul vincitore del circuito ballo di Amici: “Lei mi è simpaticissima, ma basta, non esiste solo lei”, si legge tra le reaction social, degli internauti che tacciano Amici di favorire l’australiana nella competizione tra i talenti, e poi ancora “Se piange isobel “povera cucciola”! Piange Madda “lo fa apposta per i giudici”, commenta un altro utente critico. Ma non manca la voce dei supporters: “Dolce Isobel, speriamo che tu vinca non solo la tua categoria, ma tutto il programma”.

