Amici 22: Isobel Kinnear e Angelina Nemiche giurate?/ La frecciatina che non sfugge

Angelina Mango peccherebbe di falsa modestia nel mezzo della competizione tra i talenti in corsa ad Amici 22, o almeno questo é l’accusa che Isobel Fetiye Kinnear lancerebbe alla figlia d’arte. Per il sospetto che nasce tra i telespettatori attivi nel web, al rinnovato daytime di Amici 22, datato 1° maggio 2023 la ballerina australiana, Isobel Fetiye Kinnear contesterebbe alla cantautrice Angelina Mango la tendenza a dirsi incredula e sorpresa a fronte dei trionfi e le sfide vinte ad ogni appuntamento del sabato sera del talent show. Quasi come a voler tacciare la cantante di assumere una condotta TV improntata sulla finta inconsapevolezza dell’essere la “prima della classe canto” , allo scopo di accalappiarsi il consenso di occhio pubblico e critica per la vittoria del talent show.

“Quando canta mi porta in un mondo magico” é l’endorserment che il giudice Michele Bravi registra al settimo serale di Amici 22 e in reazione al quale Angelina si dichiara sorpresa, in seguito alla promozione all’atteso ottavo serale che le riservano i giudici: “Sono contenta, sinceramente non mi aspettavo di vincere questa sfida.. ero contenta di come avevo cantato.. ero bella carica sta settimana”. Ma la ballerina australiana sembrerebbe dirsi ormai satura della falsa modestia di Angelina Mango, tanto da replicare prontamente in un secco: “Ma dai!”.

Che Isobel Fetiye Kinnear dichiari così guerra ad Angelina Mango, preannunciando si insieme alla figlia d’arte come finaliste e nemiche giurate nella puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi? L’ultimo appuntamento del serale di Amici 22, la cui messa in onda é fissata per il 14 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, prevede il rilascio dei riconoscimenti al talento, tra cui il montepremi finale, che spetta al vincitore finale del talent show dedicato ad aspiranti cantanti e ballerini professionisti.

