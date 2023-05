Amici 22, Isobel Kinnear ha un fidanzato?/ Cricca spera nel ritorno di fiamma, lei pensa a…

Amici 22, Isobel Kinnear è fidanzata? Dopo l’addio a Cricca

Isobel Kinnear è stata una grande protagonista di Amici 22 e non solo per il suo enorme talento nel ballo. L’allieva di Alessandra Celentano ha alimentato anche parecchi gossip all’interno della casetta nella quale per mesi vivono insieme i ragazzi della scuola. È ormai noto che Isobel ha avuto una storia d’amore con Cricca, ormai definitivamente finita. Sarebbe stata infatti la ballerina a chiudere la relazione con l’allievo di Lorella Cuccarini, che ha a lungo sofferto per questa rottura e ancora oggi ne soffre.

“Io sono ancora innamorato di lei anche se le cose in casetta non funzionavano. Ci abbiamo provato però forse non era la situazione giusta”, ha infatti dichiarato Cricca in una recente intervista rilasciata a Verissimo, confermando di avere ancora un forte legame nei confronti della ballerina. Ma lei?

Cricca ancora innamorato di Isobel: seconda chance dopo Amici?

C’è chi si chiede se Isobel deciderà, una volta finito Amici 2023, di riprovarci con Cricca e dare al loro rapporto una seconda chance, cosa che al momento – stando ai suoi comportamenti in casetta – appare difficile. Nel corso delle settimane successiva alla rottura con Cricca, sono circolate voci di un possibile nuovo flirt per la ballerina. Si è infatti parlato di un avvicinamento ad Alessio, l’ultimo ballerino entrato ad Amici che non ha però avuto un lungo percorso al serale. Da allora non ci sono stati ulteriori gossip rilevanti su Isobel, che dunque al momento è single e ha un solo pensiero: la danza. Per scoprire cosa accadrà tra lei e Cricca, bisognerà attendere la fine di questa edizione di Amici.

