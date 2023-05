Amici 22, Isobel Kinnear: “Ho coronato un sogno!”/ “Un pezzo di cuore sempre qui…”

Isobel Kinnear, la finale di Amici 22 come trampolino per il futuro: 3 proposte di lavoro

La meravigliosa stagione di Amici 22 non poteva che concludersi con una finale scoppiettante, densa di colpi di scena ma soprattutto di rappresentazioni artistiche degne di nota. Mattia Zenzola è riuscito ad avere la meglio su Angelina Mango, Wax e Isobel; ma quest’ultima può dirsi soddisfatta non solo del percorso avuto nella scuola ma anche del florido futuro che l’aspetta. Nonostante sia entrata fin da subito nella scuola, la giovane australiana non ha accusato il peso di entrare a percorso già iniziato. Di sfida in sfida, gara in gara, Isobel ha messo in evidenza un talento tanto naturale quanto unico e la mancata vittoria nel talent non sminuisce per nulla il suo valore.

Isobel – allieva di Alessandra Celentano ad Amici 22 – si è scontrata al televoto proprio con colui che poi si sarebbe laureato campione dell’edizione appena conclusa: Mattia Zenzola. Quest’ultimo ha avuto la meglio con il 52,9 % delle preferenze, con il 47,1% dell’australiana – come riporta Isa e Chia – a dimostrazione di un distacco minimo. La giovane ballerina si è consolata però con il premio Tim e con ben 3 proposte di lavoro che rappresentano un’opportunità ghiotta per dare slancio alla sua carriera dopo Amici 22.

Isobel Kinnear dopo la finale: “Amici rappresenta tutto per me, passato e futuro!”

Dopo il cospicuo bottino pari a 37.000 euro – tra premio Tim e Marlù – e la gloria di un percorso ad Amici 22 degno di essere ricordato, Isobel Kinnear ha voluto impreziosire l’atto conclusivo del talent con le sue emozioni a caldo. “Sono molto contenta per come ho ballato; se c’è una cosa che ho imparato qui ad Amici è che posso essere fiera di me stessa e stasera lo sono“. Queste le parole della ballerina, riportate in un video di Wittytv su Instagram, che poi prosegue: “Ho imparato che Amici esiste quando avevo 15 anni e da quel momento era il mio sogno, come ho detto un sacco di volte, però è la verità!”.

Il commento a caldo di Isobel Kinnear dopo la finale di Amici 22 è denso di emozione, con tanto di propositi e ambizioni per il futuro. “Voglio dire a me: non smettere di credere ai tuoi sogni e mai permettere a una persona di dire non è possibile, tutto è possibile in questo mondo!“. La giovane ballerina mette in mostra ancora una volta tutta la sua energia, il brio e la genuinità: “Non ci credo che siamo arrivati alla fine, sinceramente spero che questo sia solo l’inizio“, Isobel non manca poi di fare il giro di ringraziamenti. “Ringrazio tutti voi per aver vissuto questa esperienza, un pezzo del mio cuore sarà sempre qui perchè Amici rappresenta tutto per me. Il mio passato ma anche il mio futuro!“.











