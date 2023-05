Amici 22, Isobel Kinnear si ispira a Lorella Cuccarini?/ Il dettaglio che non sfugge

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear “tradisce” Alessandra Celentano: c’entra Lorella Cuccarini

Sale l’attesa generale per la puntata della finale di Amici 22, dove a concorrere per il titolo di vincitore del montepremi, tra gli altri premi previsti, Isobel Fetiye Kinnear si impone come erede di Lorella Cuccarini. Un dato particolarmente interessante, che si coglie nell’attesa per la puntata dei premi di merito al talento, la cui messa in onda é prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, é infatti l’incredibile somiglianza intercorrente tra la ballerina in corsa alla finale, Isobel, e la maestra di canto in attività Lorella Cuccarini, ad Amici 22.

Due tra i più amati volti TV dell’edizione corrente di Amici di Maria De Filippi, Isobel e Lorella, le quali si sono date battaglia nella fase serale del talent show targato Mediaset, coprendo rispettivamente il ruolo di allieva ballerina di Alessandra Celentano e quello di timoniera della squadra dei CuccaLo, capeggiata con Emanuel Lo, come insegnante di canto, per la Cuccarini. Eppure, la stessa Isobel tradirebbe l’ala protettrice di Alessandra Celentano, quando Incalzata dalla conduttrice Maria De Filippi sulle ambizioni maturate per il futuro, ammette di ispirarsi alla “più amata dagli italiani”: “Da grande voglio essere come Lorella Cuccarini. Perché lei fa tutto”, fa sapere nel dettaglio, testualmente, la confidenza intimista della ballerina nata in Australia.

Inoltre, nella dichiarazione rilasciata tra le mura del talent show Isobel Fetiye Kinnear non nasconde l’ambizione di vedersi affermata in più settori nel mondo dello showbiz. Questo, minacciando persino Maria De Filippi rispetto alla possibilità di diventare sua erede in qualità di conduttrice TV, sulle orme del talento poliedrico della Cuccarini.

Isobel Fetiye Kinnear Is the new “più amata dagli italiani”?

E quando la finale di Amici 22 si fa sempre più vicina, intanto, il portale web Novella 2000 mostra online, attraverso un collage di foto, l’incredibile somiglianza che si rileva nei tratti somatici e l’hair look dalla tinta bionda e sbarazzino, tra l’immagine di Isobel e quella di Lorella. Un parallelo che, con l’aggiunta del sorriso inarrestabile di entrambe le performer bionde dagli occhi di ghiaccio tanto amate dal pubblico TV di Amici, potrebbe preludere ad un futuro debutto prospero post-Amici 22, in TV, per Isobel Fetiye Kinnear, come la nuova showgirl “più amata dagli italiani”.

