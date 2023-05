Amici 22, Isobel Kinnear vincitore in finale?/ “Per la prima volta, sono…”

Amici 22 di Maria De Filippi, che succede prima della finale? Isobel Fetiye Kinnear registra una confidenza commossa e…

Isobel Fetiye Kinnear é per molti telespettatori attivi nel web, la favorita tra i concorrenti al titolo di vincitore di Amici 22. Nell’attesa di vederla all’opera nel mezzo della sfida dell’attesa puntata finale, dove é prevista la decretazione del vincitore finale tra i titoli e riconoscimenti di merito al talento, la ballerina australiana intanto si lascia andare ad un momento televisivo intimista, in cui é la commozione a farla da padrona. La allieva di Alessandra Celentano registra la sua confidenza in reazione ad un rvm mostratole dalla produzione al rinnovato daytime del talent show datato 10 maggio, che mostra gli highlights del percorso di studio della danza intrapreso in tv.

“Penso che non posso essere più grata -fa quindi sapere esordendo Isobel Fetiye Kinnear, in reazione alla presa visione delle immagini di sintesi della sua esperienza TV, che sta per volgere al termine- ho imparato tante cose”. Ma non é tutto. Con la voce rotta, evidentemente per la commozione nutrita al pensiero che l’esperienza di studio della danza al talent show stia per concludersi, poi, la ballerina bionda dagli occhi di ghiaccio non nasconde che “per la prima volta nella mia vita sono fiera di me stessa”.

Isobel Fetiye Kinnear é la favorita al titolo di vincitore di Amici 22

Parole particolarmente emozionanti quelle che rilascia la quota straniera tra i concorrenti ballerini e cantanti in corsa per la finale di Amici 22. Tanto che, in molti tra i telespettatori attivi e reattivi al post della commossa confidenza, sulla pagina Instagram del talent show, si auspicherebbero che sia l’australiana a decretarsi il “recipient” del titolo di vincitore del montepremi finale di Amici. Questo, in primis per il merito della ballerina di aver riposto fiducia investendo tempo ed energie, nel Belpaese, per la realizzazione del sogno di fare danza in una futura carriera di ballerina professionista, dando l’arrivederci al Paese d’origine, l’Australia.

“Il percorso di Isobel è stato straordinario. Professionalità, passione, sacrificio, versatilità, coraggio, educazione e tanto, tanto altro. Forza Isobel”, si legge in uno dei commenti social nel sentiment web che sostiene l’australiana. Ma Isobel dovrà vedersela con gli altri finalisti competitor, Wax, Angelina Mango e Mattia Zenzola. Chi si aggiudicherà gli ambiti riconoscimenti di merito al talento, alla finale del talent show?













