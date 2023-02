Amici 22, Isobel: urla choc in sala relax/ Interviene Celentano: panico nella scuola

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear spaventa Alessandra Celentano e…

Nelle ore segnate dalla ricorrenza festiva del martedì grasso, cala l’atmosfera del panico ad Amici 22, con protagoniste Isobel Fetiye Kinnear e la maestra, Alessandra Celentano. Il momento all’insegna del panico si registra al rinnovato daytime del talent, datato 21 febbraio 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Quando un’Isobel in preda alle lacrime e alle grida disumane si palesa chiusa in sala relax, con la maestra che non la trova disponibile a lezione e resta fuori la porta della stanza, peraltro bloccata e preoccupata.

“Se apro per vedere -si chiede la Celentano, in presenza di un operatore della produzione del talent, che quindi assicura di non poter fare nulla -e secondo te io non aprivo?”. Nel frattempo, Isobel grida disperata “Maestra! Maestra” e la maestra chiede alla pupilla di aprirle, invano, la porta: “Isobel, sono Alessandra! What’s happening (“cosa succede?!?”, tradotto dall’inglese”) . “Da bambina stessa cosa é successa con nonna -svela la pupilla di origine australiana, in confidenza con la maestra-, é successo… mi aspettava fuori dalla porta… tu sei come nonna… posso chiamarti così?!?”. Alessandra Celentano, avvezza ai complimenti di chi la elogia per il bell’aspetto ben al di là della sua età, si palesa disposta all’appellativo di nonna. Questo, pur di farsi aprire la porta da Isobel e verificare che tutto sia ok: “yes, call me nonna”.

Isobel Fetiye Kinnear spiazza Alessandra Celentano ad Amici 22

Da qui il ricordo dell’infanzia di Isobel, da cui sarebbe dettata la crisi psicologica all’insegna del panico: “non posso aprire- sbotta Isobel-, mi vergognavo…” e la maestra é pronta al perdono “non c’é niente di cui vergognarsi”. La pupilla, quindi, si apre sibillina sulla sua sedicente debolezza: “nonna mi aspettava tutta la notte…”. E ad un certo punto, complice Gianmarco Petrelli, Isobel Fetiye Kinnear si convince ad aprire la porta ad Alessandra Celentano, con indosso la maglietta la cui scritta palesa lo scherzo inscenato con la produzione di Amici 22, ai danni dell’insegnante. Per la serie “A Carnevale ogni scherzo vale”. “Non ci credo, ma voi siete pazzi!” é la reaction del tutto sorpresa della nipote del Molleggiato, Adriano Celentano.

La reazione di Ndg dopo l'incontro con Lorella Cuccarini, lo scherzo di Isobel alla maestra Celentano e il confronto di Megan con il maestro Todaro! Avete visto cos'è successo nella puntata di oggi di #Amici22?













