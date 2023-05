Amici 22, Isobel vince il premio Tim in finale?/ É guerra con Mattia Zenzola…

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear sbaraglia la concorrenza: i risultati del sondaggio web

Mentre sale l’attesa generale per la finale di Amici 22, non solo é la principale candidata al titolo di vincitore finale, Isobel Fetiye Kinnear potrebbe anche soffiare a Mattia Zenzola il premio TIM. La

messa in onda della puntata finale dell’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi é prevista per il prossimo 14 maggio 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity e, intanto, i più tra i sondaggi web indetti online sul vincitore finale del talent segnalano come favorita, tra i concorrenti in corsa per la vittoria del montepremi finale, proprio Isobel Fetiye Kinnear. Sono in molti, infatti, tra gli utenti attivi via social a scommettere che sia l’australiana la candidata principale per la vittoria del montepremi di Amici, tra gli altri riconoscimenti di merito al talento messi in palio alla attesa finale di Amici 22. Il solo montepremi é stimato del valore di 150mila euro in gettoni d’oro! Che sia destinato proprio alla ballerina australiana?

In occasione dell’attesa sfida tra i quattro concorrenti promossi all’upgrade di concorrenti finalisti, Isobel Fetiye Kinnear dovrà contendersi i premi della finale, incluso il montepremi, con l’altro ballerino Mattia Zenzola e i due cantanti Angelina Mango e Wax. Ma chi avrà la meglio?

Isobel soffia il premio Tim a Mattia? La domanda sorge spontanea sulla finale di Amici 22

Tra i riconoscimenti di merito al talento, alla finale di Amici 22 si prevedono inoltre i titoli di altri due vincitori, oltre al vincitore del montepremi finale. Si tratta del vincitore del circuito canto e quello del vincitore del circuito ballo, per cui l’australiana si contenderà la vittoria della categoria d’appartenenza tra ballerini con Mattia e Angelina e Wax si contenderanno la vittoria tra cantanti nel proprio girone. Inoltre, tra gli altri premi é, poi, previsto il Premio Tim, assegnato sulla base dei voti giunti alle varie prove Tim registratesi nella fase pomeridiana e serale di Amici 22. E i principali candidati alla vittoria del premio Tim, al momento si rileva che Mattia sia l’eterno vincitore delle prove provvisorie a primo marchio della nota linea telefonica alla fase pomeridiana, e Isobel, invece, vincitrice di diverse prove provvisorie di Tim alla fase serale del talent show. In occasione della semifinale del 6 maggio, inoltre, Isobel é tornata a vincere la prova serale Tim. Un nuovo punto in favore della bionda ballerina, che tra gli altri premi previsti potrebbe confermarsi anche vincitrice del Premio Tim, del valore di 30mila euro in gettoni d’oro.

