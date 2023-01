Amici 22, Jore é il nuovo Tommy Dali? Rudy Zerbi lo elogia/ “Fiero di te, perché..”

Amici 22 di Maria De Filippi: Jore si confronta con Rudy Zerbi, dopo l’eliminazione di Tommy Dali

Jore é il nuovo Tommy Dali ad Amici 22 di Maria De Filippi? É il quesito generale, tra i telespettatori nel web, dal momento che , ad Amici, Lorenzo Longoni in arte Jore subentra come new entry, dopo aver battuto Cricca alla sfida voluta da Rudy Zerbi per il suo ingresso, e Tommy Dali é eliminato, sempre per il volere del talentscout.

Zerbi é al centro della polemica web in corso su Amici 2, per effetto del provvedimento stabilito ai danni dell’ormai ex allievo Tommy Dali. Ovvero l’eliminazione immediata al posto della sfida proposta in origine dalla produzione del talent, per effetto del fatto grave di Capodanno 2023. Un caso che é stato e resta censurato in tv. E , al rinnovato daytime di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 il 16 gennaio 2023, Jore sembra subentrare nel cuore di Rudy come la nuova scommessa in musica del talentscout, al posto di Tommy, ormai fuori dal talent show.

Rudy Zerbi elogia Jore all’ingresso

O almeno questo si direbbe alla luce dell’incontro tra Rudy e Jore, che segue alla puntata domenicale dell’eliminazione di Tommy Dali: “sono molto soddisfatto, alla prima puntata sei risultato secondo in classifica – si dice quindi entusiasta il talentscout di Jore, parlando alla new entry-, mi ha reso fiero di te, lo hai fatto con il tuo inedito”. Il riferimento é alla classifica dei cantanti, sugli inediti, stilata da Alessandro Cattelan alla nuova puntata domenicale del 15 gennaio 2023.

Poi, il talenscout anticipa su cosa intende lavorare, in vista del serale di Amici 22:” lavoriamo sulla timidezza…sul palco me la devi convertire in un impatto emotivo forte”, é la richiesta di Rudy Zerbi avanzata al nuovo pupillo. E Jore si direbbe disposto a tutto, pur di accontentare le richieste del mentore. Ma non sarà facile sostituire Tommy nei cuori dei telespettatori e i fruitori di musica affezionati ad Amici 22.

Dopo il secondo posto ottenuto nella gara inediti di domenica Jore incontra il prof Zerbi #Amici22 pic.twitter.com/yihRZtqdt0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2023













