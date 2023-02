Amici 22, Jore eliminato é un giallo/ Esplode la polemica

loAmici 22 di Maria De Filippi, Jore esce di scena: la verità sull’eliminazione

Da giorni, nel web, Jore é un nuovo caso di Amici 22 fortemente dibattuto. Questo, dal momento che il cantautore -come emerge sui vari profili social di Amici 22- non figura in alcun tipo di menzione tra i volti dei protagonisti in corsa alla gara creatività di canto indetta tra i concorrenti del talent. Ma nel rinnovato appuntamento TV in daytime del talent, datato 17 febbraio 2023, habemus la risposta che risolve il giallo di Jore. Il cantautore e allievo promosso da Rudy Zerbi esce di scena dal talent, in quanto definitivamente eliminato. Che sia stato rispedito a casa dal suo stesso insegnante, vista la messa in discussione che il giovane ha subito da Zerbi? Il talentscout ha minacciato di sostituire uno dei suoi pupilli con la promozione riservata a Mezkal, new entry al talent.

Jore si ritira da Amici 22: le reaction web

Ma la verità sarebbe tutt’altra. Stando a quanto si apprende in un messaggio in sovraimpressione che la produzione del talent mostra nell’rvm del daytime il giovane ha abbandonato Amici 22, per una scelta personale. O meglio alla luce di motivi personali che non ci sono dati sapere, e quindi misteriosi, Lorenzo Longoni abbandona la sua corsa verso il montepremi del talent avviata da poco tempo. Una comunicazione che, intanto, scatena tra le reazioni più disparate dei telespettatori attivi sui social, tanto che online si accende una polemica web ai danni di Amici 22. Tra le congetture alla base delle contestazioni online c’é chi scommetterebbe che Jore non abbia scelto di sua volontà di lasciare la scuola e che si sia visto in qualche modo costretto a tornare a casa.

“Ma chi ci crede che è uscito per motivi

personali..Chi?”, si legge tra i commenti della polemica in corso e poi ancora, “Ma ci credo poco che Jore abbia abbandonato per motivi personali”. “MI DISPIACE UN SACCO PER JORE!!! RUDY AVREBBE DOVUTO PRENDERLO L’ANNO PROSSIMO PER DARGLI TEMPO COSÌ COME ALTRI LO HANNO AVUTO”, tuona poi un altro utente, sul caso Jore, che si rivela eliminato da new entry sul nascere al talent show.













