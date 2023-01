Amici 22, Jore tra i nuovi concorrenti/ La frecciatina di Gianmarco é virale

Amici 22 di Maria De Filippi presenta Jore: il nuovo ingresso nel circuito canto

Ad un passo dal serale, Lorenzo Longoni in arte Jore accede nella celebre scuola di Canale 5, con Gianmarco Petrelli che gli ruba la scena con una battuta al vetriolo, in ricordo di Cricca. Quest’ultimo é risultato eliminato al verdetto della sfida giudicata dalla giudice esterna Sarà Andreani di Warner Music Italy, che lo vedeva schierato contro Jore, su richiesta di Rudy Zerbi, che lo ha messo in discussione in primis per il volume basso di ascolti in streaming registrato su Spotify Italia. L’eliminato é ora al centro delle polemiche generali sollevate dall’occhio pubblico, che in particolare, nel web, tacciano il talent di aver penalizzato il talento per i numeri da classifica e logiche discografiche. E al rinnovato daytime di Amici 22, in onda il 12 gennaio 2022 su Canale 5, al suo posto Jore ha ingresso nella scuola più amata dagli italiani, dove al momento delle presentazioni generali e al nuovo ingresso nella casetta dei talenti, Gianmarco Petrelli lo sorprende, menzionando il cantautore Cricca a grande sorpresa per i telespettatori:

“Tu hai eliminato il mio amore piú grande -spiazza tutti, tra il serio e il faceto: : “cerca di essere simpatico che sei sei antipatico…”.

Amici 22: Gianmarco Petrelli non accetta la disfatta di Cricca

Insomma, Gianmarco si direbbe restio ad accettare la sostituzione di Cricca, mentre le anticipazioni TV riprendono il preannunciato rientro dell’eliminato nella competizione alla nuova puntata domenicale in arrivo. Jore, incalzato dai compagni di classe sulle sensazioni maturate a margine dell’ingresso, quindi, dichiara: “Sono soddisfatto adesso, vediamo giorno per giorno come va…”. E, intanto, il web si divide a metà tra , in previsione di un possibile scontro tra le parti, Gianmarco e Jore.

Nel frattempo, intanto, desta clamore mediatico l’eliminazione inaspettata di Tommy Dali, ripresa tra le ultime anticipazioni TV di Amici 22 di Maria De Filippi.

Jore entra per la prima volta in casetta! #Amici22 pic.twitter.com/8htD1YzcTV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 12, 2023

