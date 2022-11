Amici 22: Kledi Kadiu premia Rita Danza/ Emanuel Lo sfida Ramon Agnelli

Amici 22 di Maria De Filippi, Rita Danza

Avanza la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 25 novembre 2022 su Canale 5 e Mediaset infinity, che vede protagonisti Rita Danza e Ramon Agnelli, entrambi allievi ballerini di Alessandra Celentano. Se da una parte la ballerina riceve l’onorificenza della vittoria conseguita alla gara di simulazione da audizione, ovvero uno stage in collaborazione con il noto coreografo Kledi Kadiu, dall’altra parte, invece, Ramon Agnelli apprende della comunicazione di una nuova messa in discussione, da parte dell’insegnante avverso, Emanuel Lo.

Amici 2022, Ludovica Marchese va in crisi, eliminata?/ "Compito non superato"

Nel rinnovato daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, quindi, Kledi Kadiu si mostra al servizio del talento di Rita Danza, una giovane promessa della danza classica, conferendole uno stage: “Ho scelto una coreografia sulle note di Adele molto profonda, vorrei ti concentrassi di più su quello che a te viene in mente”, sono le parole di stima del coreografo, spese per la giovane allieva di Amici 22.

Alessandra Celentano, la verità su Amici/ "Ho litigato con Maria De Filippi e..."

Ramon Agnelli a rischio eliminazione ad Amici 22?

Mentre per Ramon Agnelli giunge nella scuola l’rvm critico di Emanuel Lo, che assegna all’allievo di Alessandra Celentano un nuovo compito: “Caro Ramon, conosci i miei dubbi su di te, la maschera sta cadendo e voglio scoprire altri movimenti… ce li hai? Ti assegno una choreo con poca tecnica, che alla ricerca di questi nuovi movimenti”. Riuscirà Ramon a farsi valere, mostrando la sua anima di danzatore, oltre le competenze tecniche nella danza?

Non ci resta che attendere i nuovi appuntamenti TV del talent, per saperne di più. Intanto, la nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi si preannuncia all’insegna dell’alta tensione con una vociferata sfuriata in studio della timoniera Maria De Filippi e la messa in sfida di ben tre allievi: Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e NDG. Chi la spunterà dal rischio eliminazione?

Chi é Gianmarco Petrelli Amici 2022, vince Tu si que vales 2022?/ Boccia Todaro

ESCLUSIVO: Il maestro Emanuel Lo assegna un nuova coreografia a Ramon per verificare la sua interpretazione! Come se la caverà il ballerino di #Amici22? CLICCATE QUI per il video completo 😮⬇ https://t.co/is8f35Lblb — Witty TV (@WittyTV) November 25, 2022

Per Rita è arrivato il momento di incontrare Kledi per lo stage di danza vinto nella gara di simulazione audition! 🤩 #Amici22 pic.twitter.com/tQyKAEo0s4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 25, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA