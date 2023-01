Amici 22, la “noce moscata” non esiste?/ NDG: la sorella replica alle accuse

Amici 22 di Maria De Filippi, arrivano una smentita e una conferma del caso “noce moscata”

La polemica web su Amici 22 in corso, esplosa relativamente agli spoiler TV della puntata del 15 gennaio 2023, vede la sorella di NDG -tra gli allievi sospesi per un “fatto grave di Capodanno 2023- rompere il silenzio sul caso “noce moscata”. Come risaputo secondo le anticipazioni TV del talent show, nella nuova puntata domenicale sei allievi finiscono in sfida per effetto di un accadimento di grave entità, che sulla base di una voce del web ha assunto la denominazione di “noce moscata“. La voce-talpa, nella notte di San Silvestro -tra i 6 responsabili finiti in sospensione di giudizio per il fatto grave- vedrebbe i cantautori Wax e NDG mettersi alla ricerca degli ingredienti per una miscela eterogenea a base di noce moscata, dagli effetti psicoattivi come quelli delle sostanze stupefacenti, le droghe per meglio intenderci. Questo, con la complicità dei ballerini Samuele Segreto e Maddalena Svevi e i cantanti Tommy Dali, Valeria Mancini. Una teoria che ora divide i telespettatori attivi nel web, tra conferma e smentita choc.

In particolare, così come ripreso da TV.daily.it lo zio di un utente, che lavora nella organizzazione del talent show, conferma agli esperti del gossip la veridicità della teoria web del fatto grave di Capodanno 2023, denominato “noce moscata”. Questo, mentre la sorella di uno dei responsabili del “fatto grave” -oggetto di censura in TV ad Amici 22- invece sembra voler smentire le accuse. Si parla della sorella di NDG.

Il caso “noce moscata” non esiste? Parla la sorella di NDG

La familiare del cantautore allievo di Lorella Cuccarini, -tra i più rappresentativi della Generazione zeta relativamente ai concorrenti in corsa- reduce dal rilascio del secondo inedito all’attivo al talent, Perdonami, nel dettaglio, rompe così il silenzio social sulla teoria “noce moscata” : “Che il genio si faccia avanti e abbia il coraggio di esprimere le sue bugie mettendoci la faccia -é la contestazione choc–. Ragazzi ma di cosa parlate, se non sapete con certezza le cose! Attenzione a sparare sentenze senza cognizione. Riprendetevi, le inesattezze che state facendo uscire fuori sono spaventose”. Che, quindi, la vociferata vicenda “noce moscata” sia, così, presto smentita? Che i 6 allievi finiti in sospensione di giudizio per il fatto grave di Capodanno 2023 siano, quindi, ingiustamente alla gogna mediatica, ritenuti sniffatori di noce moscata e dipendenti da droghe e sostanze stupefacenti in genere, per una mera diceria del web?

“Nella notte di Capodanno è successo un fatto gravissimo che la produzione non ha potuto mandare in onda -anticipano gli ultimi spoiler tv di Amici 22, ripresi da Amici news e Superguida TV -. Hanno deciso di prendere un provvedimento disciplinare per Wax, Tommy, NDG, Valeria, Maddalena e Samu mettendoli in sfida immediata. Ecco perchè Tommy viene eliminato”. Nel frattempo, proprio l’eliminato choc e voce rappresentativa della Generazione zeta, Tommy Dali, passa al centro della polemica web in corso su Amici 22.

ndg che fa aggiungere a wax la noce moscata a capodanno#Amicispoiler pic.twitter.com/3S130Q8Kuj — aly🍒 (@trasilenzi) January 11, 2023

sei ndg non fosse in cella d’isolamento in questo momento starebbe sicuramente consolando Fede #amici22 pic.twitter.com/HstUEhHUN5 — STARKxiv; 𝕡𝕖𝕣𝕕𝕠𝕟𝕒𝕞𝕚🦁🖤 (@starkxiv333) January 13, 2023













