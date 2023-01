Amici 22, la verità sul Capodanno choc/ “Allontanati, radiati…roba pesante”

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessandro Rosica rompe il silenzio sul Capodanno choc

Si infittisce il giallo del Capodanno choc di Amici 22 di Maria De Filippi, con la rivelazione social di Alessandro Rosica che riguarda i concorrenti del talent, riferibile in particolare i 6 allievi sospesi per il “fatto grave”. La notte di Capodanno 2023, stando a quanto emerso nella puntata domenicale di Amici 22 del 15 gennaio, vede Maddalena Svevi, Samuele Segreto, Wax, Ndg, Tommy Dali e Valeria Mancini protagonisti e complici di un accadimento di grave entità, di cui la produzione Mediaset si riserva della facoltà di non divulgare le immagini. Urge, quindi, la necessità di un provvedimento disciplinare, che segna i destini dei sei responsabili del caso, prima sospesi in giudizio e allontanati dal resto della classe dei concorrenti in corsa, e poi messi in discussione al cospetto dei rispettivi professori, al talent: la produzione propone la messa in sfida, ma sono gli insegnanti a stabilire il provvedimento più opportuno. Tutti i sospesi, fatta eccezione di Tommy per cui Rudy Zerbi stabilisce l’eliminazione immediata bloccando la sfida come ultima possibilità del giovane per salvare il banco nell’ipotesi di vittoria, finiscono in sfida. Come voluto dagli insegnanti. La puntata segna le eliminazioni di Tommy Dali e Valeria Mancini, eliminata da Cricca al termine della messa in sfida. E, intanto, sulla scia della polemica web in corso, rispetto al caso choc e i suoi effetti, Alessandro Rosica fornisce delle indiscrezioni piuttosto forti sulla natura del fatto grave.

Maria De Filippi contro Gloria e Riccardo Guarnieri/ "Hai usato Umberto per fare..."

L’esperto di gossip, incalzato dagli utenti attivi sui social sul caso di Amici 22, parla di atti gravi, “roba pesante”, “non é solo uso di robaccia”. “Nessuno al mondo avrebbe accettato quello”, aggiunge, poi, alludendo alla produzione Mediaset, facendo anche dei nomi come la conduttrice e produttrice TV Maria De Filippi, il vertice Mediaset Piersilvio Berlusconi, la conduttrice TV Barbara D’Urso.

Uomini e donne, Lavinia Mauro minaccia il ritiro/ Addio al trono?

Cosa é accaduto nella notte di San Silvestro?

Con allusioni riferibili agli allievi coinvolti nel caso, poi, Rosica avvalora il sospetto che il web ora ha, ovvero che i responsabili del caso abbiano compromesso per sempre la loro collaborazione con la produzione Mediaset del talent. Come nel caso di Tommy, che ora si vede promuovere l’inedito Finisce bene senza poter contare del sostegno di Amici, via social: “allontanati e radiati, per i prossimi 20 anni… come accaduto ad Alda D’Eusanio…”. Alessandro Rosica, poi, aumenta il carico, rimarcando la gravità della situazione: “io avrei messo anche le immagini in prima serata… ho saputo dettagli sconcertanti… anche altra roba schifosa.. avete capito e non posso andare oltre”.

C'è posta per te segnalata all'Agcom/ "Ha legittimato trattamenti inaccettabili"

Nel web le teorie sul giallo spaziano dalla pista dell’intruglio dagli effetti psicoattivi come quelli delle droghe, appellata “noce moscata”, al tatuaggio fai da te. Rosica non esclude nessuna delle piste più gravi ad oggi ipotizzate, lasciando intendere non sia da escludere l’uso di droghe o sostanze dagli effetti psicoattivi, nel caso del Capodanno choc di Amici 22. Ma il momento della verità si direbbe ancora lontano. Tuttavia, l’esperto di gossip sostiene in pieno Maria e Mediaset rispetto alla scelta del provvedimento stabilito per i responsabili del caso, anche se su Amici 22 avanza una contestazione per la censura in TV del fatto grave: “questo é sbagliato, dovevano farlo vedere a tutti quanti quello che hanno fatto…”.

Investigatore social sul suo profilo Instagram parla del Capodanno Gate. “Non ascoltate tutti questi amici e bambocci che stanno dicendo cose, Maria ha ragionissima, saranno radiati da Mediaset”.#Amici22 pic.twitter.com/HH3vhryDMe — AMICI NEWS (@amicii_news) January 17, 2023















© RIPRODUZIONE RISERVATA