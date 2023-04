Amici 22, Lorella Cuccarini: “A petto nudo é come allora..”/ Retroscena su Emanuel Lo

Amici 22 di Maria De Filippi: Lorella Cuccarini e Emanuel Lo complici colleghi: l’intervista a Verissimo

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo appaiono particolarmente vicini ad Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, spunta un clamoroso retroscena della “coppia” tv più chiacchierata del momento. Insieme ai loro allievi cantanti e ballerini, nei rispettivi ruoli di insegnante di canto e insegnante di ballo sono i capitani della squadra CuccaLo, uno dei tre team competitor al serale di Amici 22. Nella fase TV in corso del talent show condotto da Maria De Filippi Lorella e Emanuel catalizzano l’attenzione mediatica per effetto della loro complicità, che in particolare i due palesano in occasione del guanto prof. La sfida tra gli insegnanti di Amici. Particolarmente virale, nel web, non a caso é ora il guanto che, al secondo serale di Amici 22, vede Emanuel e Lorella lasciarsi andare alla passione a colpi di danza, in una choreo sulle note di Brivido Felino e con tanto di bacio sul finale tra i due prof. Un particolare che alimenta il fuoco del gossip che vedrebbe Lorella e Emanuel colleghi-amanti, in un tradimento TV ai danni dei rispettivi amori ufficiali, Silvio e la popolare cantante Giorgia. Ma cosa si cela dietro la complicità tra i due prof di Amici?

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

I diretti interessati replicano alla curiosità generale, in occasione dell’intervista di coppia concessa a Verissimo nel weekend di inizio Aprile 2023. L’arcano svelato é che i due abbiano collaborato in passato e Ancor prima di Amici 22, nel mondo showbiz, un’esperienza intrapresa nella trasmissione cult della TV made in Italy e datata 2000, Macchemú di Italia 1. “Il tempo per Lorella non è mai passato da quel programma, ha lo stesso sguardo, la stessa intensità e la stessa voglia dell’epoca“, fa sapere Emanuel Lo, in rimembranza di quanto condiviso con la sua complice collega, quando é incalzato dalla conduttrice Silvia Toffanin sulle esclusive immagini del trascorso della chiacchieratissima coppia TV. E Lorella Cuccarini non lesina parole d’elogio, ricambiando il favore ad Emanuel Lo, con un dettaglio infuocato sull’aspetto fisico: “Non vedevo questi video dall’epoca, ma dove li avete trovati? Anche Emanuel Lo non è cambiato affatto, a petto nudo è come all’epoca. A Roma si dirette je l’ammolla“.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

Insomma, Emanuel e Lorella palesano così di “piacersi” ancora, tra le circostanze dello showbiz condivise, proprio come all’esperienza dei bei vecchi tempi di oltre vent’anni fa.

Lorella Cuccarini e il lavoro in team con Emanuel Lo, ad Amici 22: la verità degli ospiti a Verissimo

Ma non é tutto. Rispetto alla complicità che dai due trapela nel serale di Amici 22 in corso, poi, Emanuel fa inoltre sapere di aver riscoperto Lorella al talent di Maria De Filippi, “dove abbiamo ritrovato la sintonia che avevamo”. “C’è anche diversità tra noi. Io alcune volte mi sento come l’alunno che copia la più brava della classe”, rincara poi la dose in termini di elogi alla “più amata dagli italiani”. E la bionda showgirl nonché indiscussa primadonna di Amici 22 conclude con un meticoloso bilancio consuntivo sul lavoro in team dei CuccaLo e sul bel e tenebroso Emanuel Lo: “Una grande complicità tra noi. Io e lui siamo simili nel modo di vedere e affrontare questa avventura. Con i ragazzi abbiamo un rapporto rigido, perché è giusto, ma anche di protezione”.

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

© RIPRODUZIONE RISERVATA