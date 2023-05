Amici 22, Lorella Cuccarini: “É nata una nuova stella…”/ La sorpresa ad Angelina Ma

Amici 22, Angelina Mango é ospite tv a Verissimo e…

É la seconda classificata alla finale di Amici 22, Angelina Mango, che in un’ospitata TV a Verissimo emoziona i fan come destinataria di una sorpresa ricevuta da Lorella Cuccarini, e non solo. La nuova puntata di Verissimo del 20 maggio 2023, per la cantautrice lucana non é solo un’occasione per segnare il suo ritorno in TV, reduce dal percorso di studio della musica intrapreso ad Amici 22, ma diventa anche la chance di una doppia sorpresa.

Ospite inaspettata nello studio TV di Silvia Toffanin, la rivale amica della lucana ad Amici, Federica Aversano, ritrova Angelina. “Ci siamo sempre confrontate su tutto, anche sulla musica”, dichiara la figlia d’arte del compianto cantautore Mango, Incalzata sulla rivale amica e il loro sodalizio maturato nella scuola di Maria De Filippi. E Federica le fa eco: “È stata una persona importantissima, è vera sempre, è una persona che è capace di starti affianco, di aiutarti nei momenti difficili, poi è pazza, le voglio troppo bene”.

Ma non é tutto. Perché in studio, per la cantautrice di Voglia di vivere, poi, arriva Lorella Cuccarini, ossia l’insegnante di canto che ha promosso Angelina nella scuola delle arti di Amici 22: “É arrivata che aveva già un grande talento, ma nel corso di questa avventura ha tirato fuori tutti i colori e le carte che aveva da giocare”, fa sapere dal suo canto “la più amata dagli italiani”, confermando quindi la stima artistica e personale maturata verso la Mango.

Lorella Cuccarini elogia Angelina Mango: la reunion di Amici 22

E le parole d’elogio di Lorella Cuccarini, rilasciate su Angelina Mango, poi, proseguono ancora: “Sei molto versatile perché sei credibile sempre. Noi siamo lì per dare assegnazioni che possono essere sfidanti, ma per lei nulla era sfidante. Secondo me è nata una nuova stella nel panorama musicale italiano, se aveva qualche dubbio su quale fosse il suo posto nel mondo, credo che su questa esperienza lo abbia capito. Il pubblico ha bisogno di un’artista come te”.

E non può mancare, a Verissimo, neanche il bilancio consuntivo del percorso maturato ad Amici 22, da parte di Angelina Mango: “Non poteva esserci cosa migliore per me, per mostrare agli altri, ma anche a me stessa, quello che sapevo fare”.











