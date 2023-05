Amici 22, Lorella Cuccarini: “Questa é la tua vita..”/ La dolce dedica ad Angelina

Amici 22 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini rompe il silenzio sulla finale: le parole destinate ad Angelina Mango

“L’eterna prima della classe”, Angelina Mango, non é la vincitrice di Amici 22 e, in un bilancio consuntivo del suo debutto in TV, Lorella Cuccarini intende ora rompere il silenzio. Alla puntata finale di Amici 22, il ballerino latinista Mattia Zenzola ha sbaragliato la concorrenza dei competitor finalisti, Angelina Mango inclusa. La cantautrice lucana era data, dai più dei sondaggi web aperti sul nome del vincitore finale di Amici, come la candidata favorita. Tuttavia, la figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, nonostante Mattia le abbia soffiato la coppa e il montepremi del vincitore finale del talent, del valore di 150mila euro in gettoni d’oro, porta a casa il titolo di vincitore del circuito canto con l’annesso montepremi di categoria di 50mila euro. Ma non solo. Ad Angelina Mango sono spettati inoltre il Premio Tim conferitole dalla critica-stampa, del valore di 50mila euro, la targa di merito delle Radio e il premio Marlú del valore di 7mila euro.

Lorella Cuccarini, reazione al coming out della figlia Chiara/ "Non ci sono barriere"

Anche relativamente ai risultati della finale, e più in generale a margine del percorso di studio della musica intrapreso dalla giovane ad Amici 22, intanto Lorella Cuccarini rompe il silenzio social. L’occasione che l’insegnante di canto ha di poter tornare a parlare al popolo del web é un post pubblicato via Instagram.

Amici 22, Cuccarini terza incomoda tra Emanuel Lo e Giorgia? / Beccati insieme a Roma

Arriva la dedica di Lorella Cuccarini: Angelina Mango é la nuova popstar di Amici?

“Cara Angelina, è stato un vero privilegio accompagnarti in questa avventura! -esordisce tra le righe social del nuovo post, “la più amata dagli italiani”-. Quante emozioni con te: sei stata una scoperta continua e meriti tutto quello che hai conquistato in questa finale. Sei entrata ad Amici già piena di talento, ma questi mesi ti hanno dato la consapevolezza di essere nel “posto” giusto. Questa è la tua vita! Ora prenditi tutto”.

Ma non é tutto. Perché, a conclusione del post contenente tra l’altro una foto che immortala l’insegnante di canto e la allieva in attività ad Amici 22, poi Lorella Cuccarini consacra Angelina Mango come la nuova popstar del talent show di Maria De Filippi: “È nata ufficialmente una nuova stella nel panorama musicale italiano”. Uno stato social che fa ora incetta di interazioni, tra gli utenti nel web, e registra oltre 153mila like.

Amici 22, Cuccarini: "Inizia una nuova pagina.."/ Web in tilt per la dedica a Cricca

© RIPRODUZIONE RISERVATA